Rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak w komunikacie 25 lipca informował, że z oględzin kart do głosowania z 250 komisji wynika, iż „Karol Nawrocki otrzymał o 1538 głosów mniej, a Rafał Trzaskowski o 1541 głosów więcej, niż wynikało z oficjalnych protokołów wyborczych”. W dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego neo-PK sprostowała te dane. Okazało się, że prokuratorzy od Adama Bodnara błędnie policzyli głosy w dwóch komisjach, dodali Trzaskowskiemu ok. 20 proc. więcej głosów niż powinni!
Z oględzin kart do głosowania wynika, że w 250 sprawdzonych komisjach Karol Nawrocki otrzymał łącznie 48 473 głosy, zaś Rafał Trzaskowski 43 709 głosów. Tymczasem zgodnie z protokołami wyborczymi Karol Nawrocki miał otrzymać 50 011 głosów, a Rafał Trzaskowski 42 168 głosów. Tak więc oględziny kart do głosowania wskazują zatem, że w 250 zbadanych komisjach Karol Nawrocki otrzymał o 1538 głosów mniej, a Rafał Trzaskowski o 1541 głosów więcej, niż wynikało z oficjalnych protokołów wyborczych
— podała 25 lipca w komunikacie neo-Prokuratura Krajowa.
Po cichu, w dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, we wspomnianym komunikacie pojawiła się bardzo istotna korekta. Okazuje się, że prokuratorzy, którym Adam Bodnar powierzył ponowne policzenie głosów w komisjach, bardzo istotnie się pomylili w liczeniu głosów z dwóch komisji!
W powyższym komunikacie z 25 lipca 2025 r. oraz w załączonej tabeli uwzględniono nieprawidłowe dane z dwóch obwodowych komisji wyborczych, tj. z komisji nr 7 w Ostrowi Mazowieckiej (w tabeli lp. 3) oraz z komisji nr 9 w Łęcznej (w tabeli lp. 129). Aktualne dane zgromadzone przez zespół, na podstawie wszystkich zbadanych komisji, przy uwzględnieniu prawidłowego wyniku w dwóch powyższych komisjach, wskazują, że Karol Nawrocki otrzymał o 1239 głosów mniej, a Rafał Trzaskowski o 1242 głosy więcej, niż wynikało z oficjalnych protokołów wyborczych. Do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej zostały przekazane już dane prawidłowe
— podano w zaktualizowanym komunikacie neo-PK.
Fala komentarzy
Nieporadność neo-prokuratorów wywołała falę komentarzy w sieci.
Kto będzie liczył głosy po prokuraturze, skoro prokuratura też nie potrafi?
— podkreślił Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
„Aktualizacja” na stronie internetowej Prokuratury Krajowej ws. głosów w wyborach prezydenckich
— zauważył Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski.
Panie pośle Giertych Roman, wiadomość dla pana
— podkreślił Dorota Kania, dziennikarka.
Prokuratura Krajowa po cichu, w dniu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, przyznała się do błędów ws. przeliczenia głosów. Skrycie, bez konferencji i nowego komunikatu „zaaktualizowała” na stronie internetowej dane przedstawione opinii publicznej 25 lipca. Okazało się, że część głosów śledczy błędnie przyznali Rafałowi Trzaskowskiemu
— napisał Andrzej Piecuch, użytkownik X.
Nic śmieszniejszego nie zobaczycie. Chyba. neoProkuratura „przeliczając” głosy w lipcu, zarąbała się i zabrała Karolowi Nawrockiemu kilkaset głosów, które przekazała Rafałowi Trzaskowskiemu. Przyznali się do tego we wczorajszym komunikacie, licząc że nikt nie zauważy
— Max Hübner, użytkownik X.
