Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko b. funkcjonariuszowi policji Arturowi Sz. w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. To pierwszy akt oskarżenia w sprawie RARS, choć były policjant z samymi działaniami agencji nie miał nic wspólnego. Artur Sz. miał przede wszystkim asystować Pawłowi Szopie przy wypłacie z banku większych kwot pieniędzy.
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji neo-Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi policji Arturowi Sz. Został on oskarżony o popełnienie łącznie 23 przestępstw, w tym bezprawnego pozbawienia wolności pracownicy sklepu „Red is Bad”, dokonywania bezprawnych sprawdzeń w policyjnych bazach danych oraz szeregu przestępstw na szkodę jego byłej żony.
Kolejnych 5 zarzutów dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z pomocą i asystą udzielaną podejrzanemu Pawłowi Sz. pieniędzy. We wrześniu i w październiku 2023 r. Paweł Sz. wypłacił „w asyście” Artura Sz. łącznie ponad 3,5 mln zł. Każdorazowo przekazywał Arturowi Sz. za tę „przysługę” kwotę 1000 zł. Podczas niektórych wypłat oskarżony Artur Sz. pozostawał w służbie, a każdorazowo poruszał się pojazdem z podrobioną tablicą rejestracyjną
— przekazała w komunikacie prokuratura. W wyniku prowadzonego postępowania Artur Sz. został zwolniony ze służby w policji z dniem 31 stycznia 2025 r.
Asystował Pawłowi Szopie
Podejrzany w sprawie nieprawidłowości w RARS biznesmen Paweł Szopa, twórca marki „Red is Bad”, wyjechał na Dominikanę. Został przetransportowany do Polski 30 października 2024 r. po tym, jak Dominikana zgodziła się na jego deportację. Od 10 października ub.r. Szopa był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiono za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania.
Dla prokuratury zeznania Szopy są podstawą do stawiania innym zarzutów w śledztwie prowadzonym od 1 grudnia 2023 r. dotyczącym RARS. Szopa twierdzi, że gromadził na koncie pieniądze na potrzeby planowanych łapówek, ale na ich przekazania nie ma dowodów. Sądy uznały, że Paweł Szopa może konfabulować. Portal wPolityce.pl dotarł do pełnej treści postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, który nie pozostawił suchej nitki na prokuraturze oraz Pawle Szopie. Sprawa dotyczyła zażalenia obrony Pawła K. na szokujące zabezpieczenie majątkowego na jego mieniu.
koal/PAP
