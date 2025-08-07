„Prezydent Nawrocki głęboko w to wierzy, że został wybrany przez Polaków, żeby być głosem Polaków w Pałacu Prezydenckim i będzie twardo to egzekwował, także wobec rządzących, ale na zasadach takich, które powinny być z pożytkiem dla Polaków” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Paweł Szefernaker, przyszły szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.
„Piękne święto patriotyzmu”
Na początku rozmowy Szefernaker podziękował Polakom, którzy wczoraj tak licznie stawili się w Warszawie, aby oglądać z bliska zaprzysiężenie Karola Nawrockiego.
Chciałbym podziękować dziesiątkom tysięcy Polaków, którzy wczoraj przyjechali do Warszawy. Wielka duma, wielka radość. Piękne święto patriotyzmu…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737090-szefernaker-to-bedzie-prezydent-ktory-jest-blisko-ludzi