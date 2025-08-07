Niesamowity skandal! Prof. Pawłowicz alarmuje ws. działań prokuratury wobec niej! "Panie Żurek, to jest jaskrawe złamanie konstytucji"

Prokuratura Okręgowa bez wiedzy prof. Krystyny Pawłowicz kontrolowała bilingi sędzi Trybunału Konstytucyjnego! Ale to nie koniec tego niebywałego skandalu! Profesor poinformowała, że dowiedziała się o prowadzonym wobec niej przygotowawczym postępowaniu karnym dot. jednego z jej orzeczeń!

Dziś się dowiedziałam, że Prokuratura Okręgowa bez mojej wiedzy kontrolowała moje bilingi sprzed roku i dane moich rozmówców, w ramach prowadzonego przeciwko mnie postępowania przygotowawczego. Nie wiem w jakiej sprawie. Oto status konstytucyjny niezawisłego sędziego TK

— napisała.

Do wpisu prof. Pawłowicz odniosła się szefowa Krajowej Rady Sądownictwa.

Bezprawie! Pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie organy państwa zaczną działać na podstawie i w granicach prawa, współpracując ze sobą dla dobra wspólnego!

— napisała Dagmara Pawełczyk-Woicka.

W kolejnym wpisie prof. Pawłowicz poinformowała, że dowiedziała się, że prowadzone jest przeciwko niej karne postępowanie przygotowawcze dot. jednego z jej orzeczeń.

Dostałam dziś postanowienie Prokuratury Okręgowej z którego dowiedziałam się, że prowadzone jest przeciwko mnie KARNE postępowanie przygotowawcze dot. jednego z moich ORZECZEŃ…?!

Panie ministrze Waldemarze ŻUREK, to jest JASKRAWE ZŁAMANIE konstytucji - immunitetu, tajemnicy narady sędziowskiej

— podkreśliła.

Niesamowity skandal

— napisał mec. Bartosz Lewandowski.

kk/X

