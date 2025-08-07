Prokuratura Okręgowa bez wiedzy prof. Krystyny Pawłowicz kontrolowała bilingi sędzi Trybunału Konstytucyjnego! Ale to nie koniec tego niebywałego skandalu! Profesor poinformowała, że dowiedziała się o prowadzonym wobec niej przygotowawczym postępowaniu karnym dot. jednego z jej orzeczeń!
Dziś się dowiedziałam, że Prokuratura Okręgowa bez mojej wiedzy kontrolowała moje bilingi sprzed roku i dane moich rozmówców, w ramach prowadzonego przeciwko mnie postępowania przygotowawczego. Nie wiem w jakiej sprawie. Oto status konstytucyjny niezawisłego sędziego TK
— napisała.
Do wpisu prof. Pawłowicz odniosła się szefowa Krajowej Rady Sądownictwa.
Bezprawie! Pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie organy państwa zaczną działać na podstawie i w granicach prawa, współpracując ze sobą dla dobra wspólnego!
— napisała Dagmara Pawełczyk-Woicka.
W kolejnym wpisie prof. Pawłowicz poinformowała, że dowiedziała się, że prowadzone jest przeciwko niej karne postępowanie przygotowawcze dot. jednego z jej orzeczeń.
Dostałam dziś postanowienie Prokuratury Okręgowej z którego dowiedziałam się, że prowadzone jest przeciwko mnie KARNE postępowanie przygotowawcze dot. jednego z moich ORZECZEŃ…?!
Panie ministrze Waldemarze ŻUREK, to jest JASKRAWE ZŁAMANIE konstytucji - immunitetu, tajemnicy narady sędziowskiej
— podkreśliła.
Niesamowity skandal
— napisał mec. Bartosz Lewandowski.
