„Czy da się być bardziej bezczelnym niż Tusk, który z butą gwałci prawo a teraz oskarża PiS i jeszcze Prezydenta Karola Nawrockiego? Donald Tusk w pełni świadomie dopuścił się rażącego naruszenia ustawy o prokuraturze” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
Ziobro przypomniał, że odwołanie Prokuratora Krajowego wymaga pisemnej zgody Prezydenta RP, czego Tusk nie uzyskał.
Stwierdza ona jasno, że odwołanie Prokuratora Krajowego wymaga pisemnej zgody Prezydenta RP. Tym samym podeptał Konstytucję RP, a zwłaszcza jej art. 7, który nakazuje działanie wyłącznie w granicach prawa. Jawnie popełnił przestępstwo! A każdy dzień uniemożliwiania legalnemu Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu pełnienia obowiązków jest kolejnym aktem kryminalnego bezprawia
— zaznaczył Ziobro.
Polityk podkreślił, że ofiarami takiego niekonstytucyjnego działania są Polacy.
Największą ofiarą tych działań są polscy obywatele, którym Tusk odbiera konstytucyjnie zagwarantowane prawa i wolności. Nielegalne stosowanie podsłuchów bez wymaganej bezwzględnie przez prawo zgody Prokuratora Krajowego, to zamach na podstawowe swobody obywatelskie. Tusk pozbawił też tysiące Polaków prawa do odwołania się do Prokuratora Krajowego w ramach nadzoru instancyjnego i służbowego, co jest oczywistym pogwałceniem przepisów ustawy o prokuraturze i Kodeksu postępowania karnego
— podkreślił.
W obliczu tych faktów Tusk, w akcie bezprecedensowej bezczelności, próbuje zrzucić odpowiedzialność za chaos i nadciągający paraliż wymiaru sprawiedliwości na PiS i Prezydenta Karola Nawrockiego
— czytamy.
