Ostatniego dnia prezydent Andrzej Duda zdecydował się na podpisaniu kilku ustaw. Są to już ostatnie akty prawa zaakceptowane przez ustępującą głowę państwa w jej dziesięcioletniej kadencji.
CIT
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, której celem jest likwidacja obowiązku sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej przez największych podatników CIT
— podała Kancelaria Prezydenta RP
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych likwiduje obowiązek sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej przez) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.
W ustawie znalazł się także zapis, na mocy którego podatnicy, którzy w czasie obowiązywania obecnych przepisów nie złożyli strategii do dnia wejścia w życie uchylenia tego obowiązku, nie będą za to karani.
Ustawa jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZUS marynarzy
Kancelaria poinformowała, że prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowe przepisy obejmują marynarzy preferencyjnymi zasadami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i ustalania podstawy wymiaru składki. Rozwiązania te nawiązują do przepisów, z których korzystają twórcy i artyści. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z nowych przepisów będzie mogło skorzystać 17,7 tys. osób.
Celem nowelizacji jest przede wszystkim rozszerzenie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym na osoby wykonujące pracę na morzu na statkach pływających pod tzw. tanimi banderami, czyli państw nienależących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ustawa wprowadza przepis, zgodnie z którym osoby pracujące na statkach będą uzyskiwały status marynarza wykonującego pracę na podstawie umowy o świadczenie pracy na morzu. Dzięki temu będą mogły zostać objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Warunkiem objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami - emerytalnym i rentowym, chorobowym oraz wypadkowym będzie złożenie w ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych wraz z zaświadczeniem wystawionym przez dyrektora urzędu morskiego lub agencję zatrudnienia.
Obowiązek opłacenia składek będzie trwał przez 12 miesięcy, zaś termin ten będzie liczony od dnia uzyskania statusu marynarza, wskazanego w zaświadczeniu. W tym okresie marynarz objęty będzie pełną ochroną ubezpieczeniową, z wyłączeniem okresu, w którym po zakończeniu pracy na morzu dokona „zawieszenia” statusu marynarza, na okres od miesiąca do 3 miesięcy.
Marynarz będzie sam przekazywał do ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń w ciągu miesiąca od wydania zaświadczenia, czyli do upływu terminu jego ważności. Pracownik wykonujący pracę na morskim statku pod polską banderą, będzie mógł zmienić tytuł do ubezpieczeń społecznych z pracowniczego na nowy tytuł marynarza. W tym celu będzie musiał przekazać pracodawcy, czyli dotychczasowemu płatnikowi składek oświadczenie o wyborze tytułu do ubezpieczeń oraz kopię zaświadczenia wydanego przez dyrektora urzędu morskiego albo agencję zatrudnienia oraz samodzielnie zgłosić się do ubezpieczeń jako marynarz.
Podstawa wymiaru składek marynarza będzie ustalana w stosunku do minimalnego wynagrodzenia, przy możliwości zadeklarowania wyższej kwoty podstawy wymiaru składek. Dodatkowo obowiązkowe będzie opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ustawa wprowadza także dodatkową możliwość wstecznego, dobrowolnego oskładkowania się przez marynarzy za okres do 5 lat przed wejściem w życie ustawy.
Inwestycje w obronność
Prezydent Andrzej Duda podpisał także specustawę o inwestycjach w obronność, której celem jest uproszczenie tych inwestycji. Przepisy mają usprawnić m.in. realizację programu Tarczy Wschód, budowę nowych jednostek wojskowych, magazynów czy poligonów oraz inwestycje w rozbudowę przemysłu zbrojeniowego.
Chodzi o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych.
Ustawa upraszcza procedury dotyczące kluczowych inwestycji w obronność. Przepisy mają usprawnić m.in. budowę wzdłuż wschodniej granicy instalacji w ramach „Tarczy Wschód”, budowę nowych jednostek wojskowych, magazynów czy poligonów, jak również inwestycje w rozbudowę przemysłu zbrojeniowego.
Specustawa zakłada podział inwestycji na inwestycje kluczowe, takie jak np. Tarcza Wschód, produkcja amunicji oraz inwestycje strategiczne. Zmiany dotyczą m.in. wydawania zgody środowiskowej, realizacji inwestycji na gruntach państwowych i oparciu ich o lokalne przedsiębiorstwa, możliwości wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem, wyjęcia spod zastosowania do inwestycji strategicznych Prawa zamówień publicznych oraz tworzenia stref ochronnych terenów zamkniętych.
Specustawa zakłada wydawanie jednej zespolonej decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji. Decyzję o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa (DRSI) będzie wydawał wojewoda w terminie do 90 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora.
Wykaz kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa, w tym inwestycji realizowanych w ramach programu Tarcza Wschód oraz kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb bezpieczeństwa publicznego będzie określał minister obrony narodowej. Zawiadomienie o realizacji kluczowej inwestycji inwestor będzie składać do wojewody i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a w przypadku inwestycji na terenach leśnych również do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Jeśli regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdzi, że realizacja kluczowej inwestycji może negatywnie oddziaływać m.in. na obszar Natura 2000, wówczas ma on określić w postanowieniu, przy współpracy z inwestorem, działania minimalizujące lub rozwiązania alternatywne. Jeśli nie będzie to możliwe, ma określić zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej.
Ustawa określa też zasady nabywania nieruchomości na potrzeby inwestycji i ustalania odszkodowania za nieruchomości.
Budownictwo społeczne
Prezydent podpisał także ustawę zwiększającą limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wsparcie budownictwa społecznego, który ma wynieść w 2026 r. blisko 6 mld zł, a do 2030 r. zwiększyć się do 10 mld zł - poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta.
Nowelizacja ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. podwyższenie maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na program budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK)2901AdJa, a także program społecznego budownictwa czynszowego (SBC).
Zmiany przewidują przedłużenie aktualnego programu SBC o rok - ostateczny termin na składanie wniosków ma zostać przesunięty z 2024 r. na 2025 r., z jednoczesnym zwiększeniem budżetu programu SBC z 4,5 mld zł na 6,9 mld zł. Kwota ta ma odpowiadać zgłaszanemu przez inwestorów z programu SBC zapotrzebowaniu na środki zwrotne i pozwolić na równomierny rozwój mieszkalnictwa na wynajem.
Ponadto, przewidziany w ustawie maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na zasilenie Funduszu Dopłat ma wynieść w 2026 r. blisko 6 mld zł, w 2027 r. 6,86 mld zł, w 2028 r. 8 mld zł, w 2029 r. 9 mld zł, a w 2030 r. 10 mld zł.
Podniesienie limitów wydatków budżetowych na realizację programu BSK ma umożliwić zwiększenie skali inwestycji w remonty gminnych pustostanów, których - według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r. - jest ponad 113 tys. Zdaniem resortu rozwoju do 2030 r. do użytkowania będzie mogło zostać przywróconych 75 tys. lokali.
Proponowanemu zwiększeniu budżetu programu SBC ze strony BGK ma towarzyszyć wzrost wydatków budżetowych na dopłatę do preferencyjnego oprocentowania, o której mowa w ustawie z 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz w ustawie z 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ma się to wiązać z koniecznością zmiany maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa określonych w przepisach regulujących program SBC.
Nowelizacja wprowadza też zmodyfikowaną procedurę kolejkowania wniosków o wsparcie z Funduszu Dopłat. Priorytetowo mają zostać potraktowane wnioski o finansowanie zwrotne inwestycji realizowanych w programie społecznego budownictwa czynszowego (SBC), a także wnioski o wsparcie finansowe inwestycji współfinansowanych ze środków KPO, co ma zapewnić ich wykonanie w przewidzianym terminie, a tym samym zrealizowanie tzw. kamienia milowego wskazanego w KPO.
Ze środków Funduszu Dopłat, w ramach programu BSK, wsparcie ma być również udzielane na inwestycje związane z budową i remontami domów studenckich.
Ponadto nowelizacja znosi normy liczby miejsc parkingowych w tzw. specustawie mieszkaniowej. Do tej pory w przypadku inwestycji w zabudowie śródmiejskiej norma miejsc parkingowych przypadających na jedno mieszkanie wynosiła 1, a poza zabudową śródmiejską - 1,5. Teraz o liczbie miejsc parkingowych decydować będą samorządy.
W ustawie znalazł się również zapis dotyczący instytucjonalnej możliwości dojścia do własności przez najemców w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM), w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.
Nowelizacja zakłada również, że w większych miastach okres, po którym lokale mieszkalne w SIM mogą zostać wyodrębnione na własność wynosi 15 lat.
Ustawa określa również 30-procentowy maksymalny poziom partycypacji najemców w SIM.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/736987-pracowity-koniec-kadencjiandrzej-duda-podpisal-szereg-ustaw
