„Miejmy nadzieję, że już w najbliższą środę zostanie zaprzysiężony. Jesteśmy o tym przekonani. Warto być tego dnia w Warszawie, bardzo bym o to prosił. To po prostu będzie wielkie święto polskiej demokracji, która wygrała. Próbowano domknąć system, który już by demokratyczny na pewno nie był. W tej chwili są takie trochę szaleńcze próby, żeby mimo wszystko tę demokrację spacyfikować, ale jestem przekonany, że damy sobie z tym radę i że Polska pójdzie drogą państwa praworządnego i demokratycznego” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w komentarzu „Prosto z Nowo” opublikowanym na profilu PiS-u na YouTubie.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z rzecznikiem partii Rafałem Bochenkiem opublikowanej na youtubowym kanale Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że jego formacja musi nawiązać trwały dialog z młodym pokoleniem, ale przy tym nie warto rezygnować z doświadczenia, ponieważ ono w polityce się przydaje.
Mamy dzisiaj i ludzi doświadczonych, no takich jak ja, czy marszałek m senior, minister Macierewicz i mamy ludzi zupełnie młodych, takich, którzy dopiero co przekroczyli 30-tkę, a już są w tej chwili w tych gremiach, które decydują. Mamy pewien podział władzy. Ci młodzi są najmocniej skoncentrowani w tych gremiach, które prowadzą politykę bieżącą, tam, gdzie jest potrzebne najwięcej dynamizmu, a tam, gdzie jest potrzeba większego zastanowienia, to tam więcej jest tych doświadczonych ludzi
— wskazał.
Sądzę, że to jest naturalne, bo z jednej strony musimy ostro iść w tej chwili do przodu, musimy nawiązać taki naprawdę trwały dialog z młodym pokoleniem, a z drugiej strony doświadczenie się też przydaje
— dodał.
Marsz przeciw nielegalnej migracji
Na 11 października zapowiedziany został wielki marsz przeciwko nielegalnej migracji w Warszawie. Prezes Kaczyński odniósł się do tej inicjatywy podczas rozmowy.
Chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy albo nawet przymuszenia władzy do tego, by zamiast ośrodków dla imigrantów zaczęła się przeciwstawiać, przeciwstawiać czynnie temu wszystkiemu, co gotują dzisiaj Niemcy i Bruksela
— podkreślił.
I takim przedsięwzięciem jest manifestacja, którą planujemy na 11 października. Manifestacja dla wszystkich. Tutaj wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły
— zaznaczył.
Zaprzysiężenie Nawrockiego
Lider Prawa i Sprawiedliwości zabrał także na temat zbliżającego się zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, komentując także działania rządzących, którzy robili wszystko, aby temu bezprawnie zapobiec.
Miejmy nadzieję, że już w najbliższą środę zostanie zaprzysiężony. Jesteśmy o tym przekonani. Warto być tego dnia w Warszawie, bardzo bym o to prosił. To po prostu będzie wielkie święto polskiej demokracji, która wygrała. Próbowano domknąć system, który już by demokratyczny na pewno nie był. W tej chwili są takie trochę szaleńcze próby, żeby mimo wszystko tę demokrację spacyfikować, ale jestem przekonany, że damy sobie z tym radę i że Polska pójdzie drogą państwa praworządnego i demokratycznego
— wskazał.
To są odrębne sprawy, ale bardzo blisko ze sobą związane. Trudno jest budować nowoczesną demokrację bez praworządności, a praworządność z kolei bez demokracji. Chociaż zdarzały się państwa praworządne, które nie były demokratyczne, ale to były odległe czasy i inne społeczeństwa i państwa demokratyczne, które nie były praworządne. Teraz w czasach nowoczesnych to już te rzeczy idą wyraźnie razem ze sobą i musimy być państwem demokratycznym, praworządnym i musimy być państwem silnym
— zaznaczył.
Geopolityka się zmienia
Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że „stoimy w tej chwili z jednej strony przed wielką szansą, ale także przed wielkimi trudnościami”.
Zmienia się geopolityka. Mamy do czynienia z neoimperializmem w różnym wydaniu. Tym takim najbardziej prymitywnym, militarnym, ale także i tym bardziej subtelnym, który jednak też jest imperializmem i też dąży do tego, żeby nas podporządkować
— powiedział.
Prezes PiS przestrzegł, że nieposiadanie własnego, suwerennego państwa przez 40 milionowy naród byłoby hańbą i kompromitacją.
Nigdy się na to nie gódźmy, bo w tych planach europejskich, to niby wszystkie państwa mają jakoś zanikać, ale niektóre nie zanikną, a inne mają zaniknąć i nas niestety zaliczono do tych, które mają zaniknąć, ale na przykład Niemiec czy Francji nie i pewnie też Włoch nie. Gdyby Wielka Brytania była w Unii, (…) to oczywiście jej też nie. Nas niestety potraktowano inaczej i nie dajmy się tak traktować. Nie dajmy się traktować jako gorszych
— stwierdził.
ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ:
CZYTAJ TAKŻE:
— Kaczyński żartuje z Żurka i Kierwińskiego. „Znakomicie dobrana para. Jest skraj i ten skraj ma jeszcze taki skraj i tam jest Żurek”
— Jest aplikacja PiS „Biało-Czerwona”! Zapowiadał ją Jarosław Kaczyński. „Dołącz do drużyny, która gra dla Polski”
as/Youtube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/736986-prezes-kaczynski-polska-pojdzie-droga-panstwa-praworzadnego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.