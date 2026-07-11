Policja nęka znaną dziennikarkę? "Obnaża słabość państwa"

„Absurdalna interwencja policyjna wobec poznańskiej dziennikarki Aleksandry Fedorskiej obnaża słabość państwa” - czytamy we wpisie posła PiS Szymona Szynkowskiego vel Sęka na portalu X. Były wiceszef MSZ zapowiedział interwencję w tej sprawie.
Prawnik dziennikarki Aleksandry Fedorskiej poinformował, że wobec dziennikarki przeprowadzono czynności policyjne, które jego zdaniem były nieproporcjonalne i mogły mieć charakter polityczny. Według pełnomocnika 8 lipca pod jej miejscem zamieszkania pojawili się nieumundurowani policjanci, a dzień później została przesłuchana w charakterze świadka.
Znając cały kontekst sprawy, nie mam wątpliwości, iż chodzi o działanie na polityczne zamówienie
— wskazał Mikołaj Drozdowicz.
Mec. Drozdowicz, który wyjaśnił, że uczestniczył w jej przesłuchaniu w charakterze świadka w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu.
Nie możemy ujawnić przebiegu tej czynności procesowej, w tym w szczególności, jakie pytania były zadawane i jakie odpowiedzi zostały udzielone. Mogę jednak powiedzieć, że sprawa mogłaby mieć charakter absurdalny, gdyby nie okoliczności towarzyszące tej nieoczekiwanej wizycie na Policji, które wzbudzają bardzo głęboki niepokój
— powiedział.
„Obnaża słabość państwa”
Do sprawy odniósł się poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk.
Absurdalna interwencja policyjna wobec poznańskiej dziennikarki Aleksandry Fedorskiej obnaża słabość państwa.
Wysyłanie czwórki policjantów do dziennikarki z powodów, których policja nie potrafi wyjaśnić tworzy sytuację, w której obywatele mają prawo zastanawiać się na jakiej podstawie i w jakich granicach działają organy państwa i jaki jest cel ich działań.
Fakt, że sprawa dotyczy dziennikarki krytycznie recenzującej działania władzy tylko wzmaga wątpliwości.
Jako poseł zwrócę się o udzielenie wyjaśnień dotyczących tej interwencji
— czytamy we wpisie na portalu X.
xyz/wPolityce/X
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