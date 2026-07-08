Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wyraził stanowczy sprzeciw wobec działań nowych władz Węgier wobec mediów publicznych, uznając je za próbę ograniczenia wolności słowa i podporządkowania mediów rządowi. W oświadczeniu SDP porównuje obecną sytuację na Węgrzech do zmian przeprowadzonych w polskich mediach publicznych w grudniu 2023 roku oraz apeluje o międzynarodowe potępienie działań wymierzonych w niezależność dziennikarzy.
W węgierskiej telewizji publicznej M1 zamiast serwisu informacyjnego widzowie zobaczyli czarną planszę z komunikatem o przebudowie mediów publicznych i „przeprosinami” za wieloletnie „kłamstwa”. Premier Węgier Peter Magyar, komentując zawieszenie nadawania przez kanał informacyjny telewizji publicznej M1, stwierdził, że „ostatecznie zakończono propagandę w węgierskich mediach publicznych”. Były premier Viktor Orban określił tę decyzję mianem tyranii rządu Tiszy.
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Głos zabrał również Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który opublikował stanowisko, w którym wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań nowych władz Węgier wobec mediów publicznych. Zdaniem SDP wydarzenia z 7 lipca stanowią próbę podporządkowania mediów państwowych władzy politycznej oraz naruszenie zasad wolności słowa.
Czystka Magyara w mediach publicznych
W oświadczeniu Stowarzyszenie wskazuje, że po zmianach w kierownictwie mediów publicznych odbiorcy telewizji, radia i portali internetowych mieli ograniczony dostęp do programu i bieżących informacji. Według autorów stanowiska działania te mają charakter czystek kadrowych i prowadzą do ograniczenia pluralizmu medialnego.
SDP porównuje obecną sytuację na Węgrzech do zmian przeprowadzonych w polskich mediach publicznych po zmianie władzy w grudniu 2023 roku. W ocenie Stowarzyszenia oba przypadki stanowią przejaw bezprawnego przejmowania kontroli nad mediami publicznymi oraz zagrożenie dla niezależności dziennikarzy.
Próbując przejąć media publiczne nad Dunajem nowy premier Węgier Peter Magyar naśladuje, niestety, bezprawie, którego dopuścił się dwa i pół roku temu premier Polski Donald Tusk, najgorszy szef rządu w historii naszego kraju, nie tylko dla mediów i nie tylko mediów publicznych
— czytamy w stanowisku SDP.
Zarząd Główny SDP apeluje do opinii publicznej i środowisk dziennikarskich o potępienie działań władz Węgier, wyrażając jednocześnie solidarność z tamtejszymi redakcjami i dziennikarzami, którzy – jak podkreślono – bronią swojej niezależności i prawa do krytycznego relacjonowania działań rządu.
SDP/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/764484-czystka-magyara-mediach-publicznych-nasladuje-bezprawie
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