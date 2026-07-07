Zdrada stanu! Tak Polacy ocenili decyzję ekipy Tuska o oddaniu Patriotów

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Tusk, Kosiniak-Kamysz, Gawkowski i Nowacka w rządowych ławach w Sejmie. Artykuł portalu wPolityce oraz wpis z portalu X / autor: Fratria/wPolityce/X
Tusk, Kosiniak-Kamysz, Gawkowski i Nowacka w rządowych ławach w Sejmie. Artykuł portalu wPolityce oraz wpis z portalu X / autor: Fratria/wPolityce/X

Donald Tusk nie jest w stanie zamieść pod dywan a już wybucha mu kolejna. Szpital Południowy, teraz skandal z przekazaniem rakiet do Patriotów bez wiedzy kogokolwiek! Temat w zaledwie jeden dzień (06.072026) wygenerował olbrzymie zasięgi w polskiej przestrzeni mediów społecznościowych. Zdecydowana większość wpisów wprost wskazuje na zdradę stanu, której sprawcą jest koalicja 13 grudnia Donalda Tuska.

Rząd koalicji 13 grudnia, zamiast przyznać się, że próbował zataić przed opinią publiczną fakt wysłania na Ukrainę rakiet do Patriotów, idzie w zaparte i atakuje opozycję za to, że za swoich rządów, zwłaszcza na początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji, przekazał sąsiadowi broniącemu się przed moskiewskim najeźdźcą więcej broni i sprzętu niż czynią to obecne władze.

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Ministerstwo Obrony Narodowej w popłochu „odtajniło” donacje na rzecz Ukrainy w latach 2022-2026. Była to oczywusta próba gaszenia pożaru, sam szef MON Władysłąw Kosiniak-Kamysz wysunął się na pierwszą linię atakujących w opozycję. Zaatakował także prezydenta Karola Nawrockiego.

Otoczenie Prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie

— napisał na platformie X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szybko doczekał się riposty prezydenta Karola Nawrockiego.

Decyzję podjął Pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć

— napisał Zwierzchnik Sił Zbrojnych.

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79 proc. Polaków poczuło się zdradzonych

Jeżeli chodzi o odczucia Polaków wyrażane w przestrzeni Internetu, nie są one korzystne dla ekipy Donalda Tuska. Jak wynika z badania Res Futura Data House, odtajnienie donacji oraz afera z przekazaniem rakiet osiągnęła 56 mln odsłon w przestrzeni social mediów.

Przeważające 79 proc. komentarzy wprost wskazywało, że potajmne przekazanie pocisków przez rząd Tuska było zdradą stanu.

Zaledwie 21 proc. uważało, iz jest to w interesie Polski.

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xyz/wPolityce/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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