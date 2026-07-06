"Pałac Kibolski". Google podjęło radykalne kroki ws. kont

Biuro prasowe Google Polska przekazało w rozmowie z Interią, że blokuje konta, które zmieniają nazwy obiektów na mapach Googla. W weekend doszło do prawdziwego zatrzęsienia obrazoburczymi nazwami. Pałac Prezydencki został na przykład nazwany „Pałacem Kibolskim”.
Jak Internet żartuje z powagi państwa? Mapowy trolling to zjawisko polegające na celowym manipulowaniu mapami, wizualizacjami przestrzennymi lub danymi geograficznymi w taki sposób, by wprowadzać odbiorców w błąd, wywoływać emocje albo prowokować określone reakcje polityczne, społeczne czy kulturowe. Takowy miał miejsce w ostatni weekend w całej Polsce.
Niestety, Google reaguje dopiero po zgłoszeniach — a zanim to zrobi, mem już żyje własnym życiem. To pokazuje, jak łatwo można podważyć powagę instytucji jednym kliknięciem.
Google Maps pozwala użytkownikom zgłaszać zmiany nazw, a algorytm czasem je akceptuje automatycznie. Wczoraj pisaliśmy o tym, że ktoś zaproponował nazwę „Pałac Kibolski”, który odnosił się do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Prawdopodobnie miał być to żart polityczno‑kibolski z prezydenta Karola Nawrockiego.
„Blokujemy konta”
Muzea, czy parki w dużej mierze miały nazwy związane z przywódcami III Rzeszy Adolfa Hitlera. Park Stefana Żeromskiego przemianowano na „Stepana Bandery”. Z kolei pomnik śp. prof. Lecha Kaczyńskiego otrzymał haniebną nazwę „Parszysława Kundlińskiego”. Interia zwróciła się w sprawie zmieniania nazw do Google. Portal przygotował 46 przykładów ze stolicy Polski, gdzie dokonano zmian. Czy wiadomo, kto dokonał zmian nazw oraz o zabezpieczenie na przyszłość?
Na bieżąco usuwamy niewłaściwe nazwy przypisane do wielu lokalizacji w Polsce w Mapach Google. Blokujemy odpowiedzialne za nie konta i rygorystycznie egzekwujemy nasze zasady dotyczące treści
— czytamy w odesłanej notce biura prasowego Google Polska.
Blokujemy konta odpowiedzialne za niewłaściwe nazwy w Mapach Google
— dodano.
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xyz/Interia
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/764345-palac-kibolski-google-podjelo-radykalne-kroki-ws-kont
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