"Pałac Kibolski". Google podjęło radykalne kroki ws. kont

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Logo Google oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce
Logo Google oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce

Biuro prasowe Google Polska przekazało w rozmowie z Interią, że blokuje konta, które zmieniają nazwy obiektów na mapach Googla. W weekend doszło do prawdziwego zatrzęsienia obrazoburczymi nazwami. Pałac Prezydencki został na przykład nazwany „Pałacem Kibolskim”.

Jak Internet żartuje z powagi państwa? Mapowy trolling to zjawisko polegające na celowym manipulowaniu mapami, wizualizacjami przestrzennymi lub danymi geograficznymi w taki sposób, by wprowadzać odbiorców w błąd, wywoływać emocje albo prowokować określone reakcje polityczne, społeczne czy kulturowe. Takowy miał miejsce w ostatni weekend w całej Polsce.

Niestety, Google reaguje dopiero po zgłoszeniach — a zanim to zrobi, mem już żyje własnym życiem. To pokazuje, jak łatwo można podważyć powagę instytucji jednym kliknięciem.

Google Maps pozwala użytkownikom zgłaszać zmiany nazw, a algorytm czasem je akceptuje automatycznie. Wczoraj pisaliśmy o tym, że ktoś zaproponował nazwę „Pałac Kibolski”, który odnosił się do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Prawdopodobnie miał być to żart polityczno‑kibolski z prezydenta Karola Nawrockiego.

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Blokujemy konta”

Muzea, czy parki w dużej mierze miały nazwy związane z przywódcami III Rzeszy Adolfa Hitlera. Park Stefana Żeromskiego przemianowano na „Stepana Bandery”. Z kolei pomnik śp. prof. Lecha Kaczyńskiego otrzymał haniebną nazwę „Parszysława Kundlińskiego”. Interia zwróciła się w sprawie zmieniania nazw do Google. Portal przygotował 46 przykładów ze stolicy Polski, gdzie dokonano zmian. Czy wiadomo, kto dokonał zmian nazw oraz o zabezpieczenie na przyszłość?

Na bieżąco usuwamy niewłaściwe nazwy przypisane do wielu lokalizacji w Polsce w Mapach Google. Blokujemy odpowiedzialne za nie konta i rygorystycznie egzekwujemy nasze zasady dotyczące treści

— czytamy w odesłanej notce biura prasowego Google Polska.

Blokujemy konta odpowiedzialne za niewłaściwe nazwy w Mapach Google

— dodano.

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xyz/Interia

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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