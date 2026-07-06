„Nie, nie wspieramy” - powiedział szef programu informacyjnego „19.30” w neo-TVP Paweł Płuska w rozmowie, która ukazała się na łamach magazynu „Press”. Pytanie dotyczyło wsparcia rządu koalicji 13 grudnia Donalda Tuska… Podczas wywiadu padło także kilka innych żartów.
Na łamach magazynu „Press” ukazał się wywiad z szefem programu „19.30” w nielegalnie przejętej TVP. Paweł Płuska przechodził do neo-TVP po zmianie władzy na koalicję 13 grudnia z TVN, gdzie był pracownikiem „Faktów”.
Kiedy usłyszałem pierwszy raz, jak Marek powiedział „czysta woda”, to pomyślałem sobie: „To już zawsze będzie do nas wracało”. I wraca, a ja cieszę się z tego, bo to jest punkt, który przypomina, po co tutaj jesteśmy i o co nam chodzi. Czysta woda jest ważna nie tylko dla mnie, ale chyba dla nas wszystkich. Staram się, żeby rzeczywiście była czysta
— powiedział.
Siłowe wejście do budynków Telewizji Polskiej i mediów publicznych będzie wykorzystane przez następną władzę, która w ten sam sposób potraktuje obecną ekipę neo-TVP?
Teraz wszyscy będą mogli podpatrzeć, jak to się robi na Węgrzech. Péter Magyar zapowiedział, że zrobi to co my, czyli wyłączy programy informacyjne, dopóki nie będzie gwarancji, że media staną się pluralistyczne i będą podawały prawdziwe informacje, a nie tylko propagandę. Na podstawie tego, co tam się za chwilę wydarzy, można będzie przygotować poradnik, jak zmieniać media po autokratycznej władzy
— stwierdził.
Odpowiadając na pytanie ws. materiałów o kandydacie na prezydenta Karolu Nawrockim posłużył się żartem…
Na pewno zawsze robiliśmy materiały obiektywne
— ocenił.
„Nie wspieramy” rządu Tuska
Politycy koalicji dzwonią z pretensjami? Do kogo?
Nie wiem. Na pewno nie do mnie. Nie mam telefonów od żadnych polityków – ani z jednej, ani z drugiej strony
— odpowiedział Płuska.
Podczas rozmowy poruszony został również temat wspierania rządu koalicji 13 grudnia. W tym momencie padł chyba jeden z największych żartów podczas tej rozmowy.
Nie, nie wspieramy. Generalnie media publiczne zawsze są w jakiś sposób skażone tym, że pokazują więcej tego, co robi rząd. Bo trochę taki jest obowiązek mediów publicznych. Dlatego wydaje się, że na antenie tych spraw państwowych, rządu czy ludzi władzy jest więcej niż w innych mediach
— odparł szef „19.30”.
xyz/press.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/764328-nie-wspieramy-rzadu-wywiad-gwiazdy-tvp-przejdzie-do-historii
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