I po co mu to było? Miażdżąca ocena wpisu Grodzkiego

Według analizy opublikowanej przez Res Futura, wpis senatora KO Tomasza Grodzkiego dotyczący „załatwionego stażu” dla córki Adama Abramczyka wywołał szeroki odzew w mediach społecznościowych. Autorzy analizy podają, że publikacja osiągnęła zasięg ok. 3 mln użytkowników i wygenerowała blisko 56 tys. interakcji.
Przypomnijmy, że popularny użytkownik X, niegdyś sympatyzujący z Platformą Obywatelską Adam Abramczyk punktował zachowanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który w roli kozła ofiarnego w sprawie Szpitala Południowego obsadził m.in. swoją zastępcę na stanowisku, Renatę Kaznowską, o której dymisji poinformował na konferencji prasowej. W odpowiedzi były marszałek Senatu, obecnie senator KO Tomasz Grodzki wypomniał Abramczykowi… staż jego córki w Senacie. Okazało się, że nie był to najlepszy pomysł ze strony byłego marszałka Senatu.
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Res Futura ocenia, że około 99,9 proc. komentarzy miało charakter krytyczny, podczas gdy wypowiedzi wyrażające poparcie stanowiły – według autorów – ok. 0,1 proc. wszystkich analizowanych reakcji.
Zdaniem autorów analizy użytkownicy mediów społecznościowych interpretowali wpis nie jako polemikę, lecz jako przyznanie, że w Koalicji Obywatelskiej możliwe jest załatwianie spraw poprzez znajomości. Res Futura wskazuje również, że wśród najczęściej pojawiających się wątków dominowały zarzuty dotyczące nepotyzmu, a ironiczne komentarze miały należeć do najczęściej udostępnianych i komentowanych treści.
kk/X/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/764293-i-po-co-mu-to-bylo-miazdzaca-ocena-wpisu-grodzkiego
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