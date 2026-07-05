Czy uczestnicy reality show mogą wpłynąć na to, co ostatecznie trafi do odcinka? Zaskakujące kulisy programu „Love is Blind” ujawnił Jacek, jeden z uczestników polskiej edycji formatu Netfliksa. W rozmowie z Bartoszem Skrobiszem, znanym w sieci jako SynMojegoTaty, opowiedział o nieformalnym sposobie, z którego – jak twierdzi – korzystali uczestnicy, gdy nie chcieli, by ich wypowiedzi zostały wyemitowane.
„Jak nie chcieliśmy, żeby coś zostało pokazane…”
Na kanale YouTube Bartosza Skrobisza ukazała się rozmowa z Jackiem, uczestnikiem programu „Love is Blind”. W trakcie wywiadu padło pytanie o kulisy produkcji i o to, czy uczestnicy mieli wpływ na materiał trafiający do ostatecznej wersji programu.
Jak nie chcieliśmy, żeby coś zostało pokazane, mówiliśmy szybko „Żydzi rządzą światem”
— odpowiedział Jacek.
Jak wynika z jego relacji, wypowiedzenie tego zdania miało sprawić, że nagranie nie trafi do emitowanego odcinka.
Pomylił imię partnerki
Uczestnik programu przytoczył również sytuację, w której sam miał wykorzystać ten sposób.
Raz pomyliłem imię Julity i powiedziałem Julia i się szybko zorientowałem i mówię szybko „Żydzi rządzą światem, Żydzi rządzą światem”
— wspominał Jacek.
Jak relacjonował, taka reakcja miała wywołać konsternację wśród członków ekipy realizującej program. Nie wiadomo jednak, czy była to oficjalnie przyjęta przez producentów praktyka, czy jedynie nieformalny sposób stosowany przez uczestników.
Czym jest „Love is Blind”?
„Love is Blind” to produkowane w Polsce reality show platformy Netflix, którego uczestnicy nawiązują relacje, nie widząc się nawzajem. Przez pierwszą część programu rozmawiają wyłącznie w specjalnych, odizolowanych pokojach, a spotkać mogą się dopiero wtedy, gdy zdecydują się na zaręczyny. Dopiero później wspólnie zamieszkują, poznają swoje rodziny i sprawdzają, czy uczucie zbudowane bez kontaktu wzrokowego przetrwa próbę codziennego życia. Format powstał w Stanach Zjednoczonych i doczekał się wielu międzynarodowych edycji, w tym także polskiej.
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łw, YT/@PrzeważnieRozmowa
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/764217-szokujace-kulisy-polskiego-show-netflix-zydzi-rzadza-swiatem
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