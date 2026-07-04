Radio Zet chwali się newsem, który okazał się bzdurą

Ta sytuacja wiele mówi o kondycji dzisiejszych mediów. Radio Zet chwali się szerokim zasięgiem newsa o rychłym schwytaniu Marcina Romanowskiego przez polskie służby. Jest jeden problem – informacje podane przez rozgłośnię wspólnie z „Newsweekiem” okazały się całkowicie nietrafione.
Niezręczna dla dziennikarza Radia Zet Mariusza Gierszewskiego i jego zawodowej i życiowej partnerki Dominiki Długosz z „Newsweeka” sytuacja zrodziła się z rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Firma bada m.in., które newsy są najczęściej cytowane i omawiane przez inne media a także internautów.
Opowieść o rychłym schwytaniu Romanowskiego
W ogłoszonym właśnie rankingu za maj trzecie miejsce zajęła opowieść Gierszewskiego i Długosz o policyjnych Łowcach Cieni, którzy są już o krok od złapania posła PiS Marcina Romanowskiego. Dziennikarze snuli opowieść o śledczych szykujących się do zatrzymania polityka po tym, jak opuścił on Węgry, gdzie chronił go azyl polityczny. Według materiałów Radia Zet i Newsweeka schwytanie Romanowskiego miało być już tylko kwestią czasu.
News się nie sprawdził, ale za to dobrze się rozszedł
I co? I nic. Mamy lipiec a Marcin Romanowski nadal jest na wolności. Żadni Łowcy Cieni go nie dopadli, choć – według Gierszewskiego i Długosz – dyszeli mu już w kark. Ale news z maja dobrze się rozszedł. Cytowały go inne media, mówili o nim politycy. To sprawiło, że znalazł się na trzecim miejscu majowego rankingu najbardziej zasięgowych informacji według Instytutu Monitorowania Mediów.
Radio Zet chwali się „sukcesem”, internet się śmieje
To z kolei stało się pretekstem do ogłoszenia sukcesu przez Radio Zet, choć przecież rozgłośni powinno raczej zależeć, by jej „wtopa” pozostała za zasłoną milczenia.
Radio Zet i Newsweek Polska na podium. Ustalenia Mariusza Gierszewskiego i Dominiki Długosz o poszukiwaniach Marcina Romanowskiego w TOP5 publikacji w maju 2026 – według raportu według raportu „O tym się mówi” IMM
— ekscytował się na X zastępca szefa informacji Radia Zet Mariusz Nowik. Dziwna strategia marketingowa „Zetki” (promowanie dziennikarskiej wpadki swojego dziennikarza) wywołała salwy śmiechu.
Nie no, gratulacje! Wprawdzie news się nie sprawdził, za to był szeroko podawany!
— skomentował na przykład na X twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/764156-radio-zet-chwali-sie-newsem-ktory-okazal-sie-bzdura
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