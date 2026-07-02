Wojewódzki atakuje syna prezydenta. Chodzi o projekt na YouTube

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Jakub Wojewódzki (na zdjęciu) atakuje syna prezydenta / autor: Fratria
Jakub Wojewódzki (na zdjęciu) atakuje syna prezydenta / autor: Fratria

Jakub Wojewódzki zaatakował syna prezydenta Karola Nawrockiego - Daniela Nawrockiego i szydził z dziennikarzy Telewizji wPolsce24.

1 lipca wystartował nowy kanał Pasmo w serwisie YouTube, którego czołową twarzą jest Daniel Nawrocki, dziennikarz Telewizji wPolsce24, syn prezydenta Karola Nawrockiego.

Pierwszym gościem Daniela Nawrockiego i youtubera Klepsydry był Sergiusz Górski znany jako „Nitrozyniak”.

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Nowy kanał nie spodobał się Jakubowi Wojewódzkiemu (nazywanemu powszechnie Kubą), który krytykował go w swoim felietonie opublikowanym w „Polityce”.

Syn prezydenta Daniel Nawrocki startuje na YouTube z kanałem Pasmo. A tam takie tuzy jak Samuel Pereira czy Krzysztof Feusette

— szydził.

Czyli szerokie grono osób, których opinia nie ma dla nikogo znaczenia

— atakował.

Gdy Jakub/Kuba Wojewódzki chce się brać za recenzowanie dziennikarzy i publicystów, można się zastanowić, a jakie „znaczenie” mają jego „wywiady” na kanapie w jednej ze stacji? A może trzeba przypomnieć, jak jego gwiazda zblakła po kompromitacji, jaką była szarża w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w podcaście „WojewódzkiKędzierski” w Onecie? Doprawdy, ekspert się znalazł!

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as/Polityka.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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