Wojewódzki atakuje syna prezydenta. Chodzi o projekt na YouTube

Jakub Wojewódzki zaatakował syna prezydenta Karola Nawrockiego - Daniela Nawrockiego i szydził z dziennikarzy Telewizji wPolsce24.
1 lipca wystartował nowy kanał Pasmo w serwisie YouTube, którego czołową twarzą jest Daniel Nawrocki, dziennikarz Telewizji wPolsce24, syn prezydenta Karola Nawrockiego.
Pierwszym gościem Daniela Nawrockiego i youtubera Klepsydry był Sergiusz Górski znany jako „Nitrozyniak”.
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Nowy kanał nie spodobał się Jakubowi Wojewódzkiemu (nazywanemu powszechnie Kubą), który krytykował go w swoim felietonie opublikowanym w „Polityce”.
Syn prezydenta Daniel Nawrocki startuje na YouTube z kanałem Pasmo. A tam takie tuzy jak Samuel Pereira czy Krzysztof Feusette
— szydził.
Czyli szerokie grono osób, których opinia nie ma dla nikogo znaczenia
— atakował.
Gdy Jakub/Kuba Wojewódzki chce się brać za recenzowanie dziennikarzy i publicystów, można się zastanowić, a jakie „znaczenie” mają jego „wywiady” na kanapie w jednej ze stacji? A może trzeba przypomnieć, jak jego gwiazda zblakła po kompromitacji, jaką była szarża w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w podcaście „WojewódzkiKędzierski” w Onecie? Doprawdy, ekspert się znalazł!
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as/Polityka.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/764029-wojewodzki-atakuje-syna-prezydenta-chodzi-o-projekt-na-youtube
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