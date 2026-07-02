Dobrosz-Oracz może dostać... Medal Wolności Słowa! Za co?

  • Media
  • opublikowano:
Siedziba TVP/wpis TVP Info na X / autor: Fratria/X
Siedziba TVP/wpis TVP Info na X / autor: Fratria/X

Dziennikarka TVP Info w likwidacji Justyna Dobrosz-Oracz, znana z wyjątkowej stronniczości, została nominowana do… nagrody Medal Wolności Słowa, ustanowiony przez Fundację Grand Press. Dobrosz-Oracz „powalczy” o ten zaszczyt z Leszkiem Jażdżewskim, znanym z obrażania Kościoła i dziennikarką Polsat News Agnieszką Gozdyrą.

Wyróżnienie ma zostać wręczone 28 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Dziennikarka TVP Info została nominowana do prestiżowej nagrody – Medalu Wolności Słowa. Wyróżnienia zostaną wręczone po raz szósty już 28 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

— pochwaliła się TVP Info w likwidacji.

Dlaczego Dobrosz-Oracz miałaby dostać nagrodę?

A jak Fundacja Grand Press argumentuje nominację Dobrosz-Oracz?

Od ponad dwóch dekad zadaje politykom trudne pytania i konsekwentnie upomina się o prawo dziennikarzy do wykonywania swojej pracy bez nacisków, mimo że sama wielokrotnie stawała się celem agresji, hejtu i prób dyskredytacji. Swoją postawą pokazuje, że wolność słowa wymaga odwagi, niezależności i gotowości do ponoszenia osobistych kosztów w imię prawa obywateli do rzetelnej informacji

— podkreślono.

Czy Dobrosz-Oracz stara się zadawać wspomniane trudne pytania i prezentuje taką odwagę w stosunku do kluczowych polityków koalicji rządzącej? To pytanie retoryczne.

tkwl/X/fundacjagrandpress.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych