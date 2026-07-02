Dobrosz-Oracz może dostać... Medal Wolności Słowa! Za co?

Dziennikarka TVP Info w likwidacji Justyna Dobrosz-Oracz, znana z wyjątkowej stronniczości, została nominowana do… nagrody Medal Wolności Słowa, ustanowiony przez Fundację Grand Press. Dobrosz-Oracz „powalczy” o ten zaszczyt z Leszkiem Jażdżewskim, znanym z obrażania Kościoła i dziennikarką Polsat News Agnieszką Gozdyrą.
Wyróżnienie ma zostać wręczone 28 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Dziennikarka TVP Info została nominowana do prestiżowej nagrody – Medalu Wolności Słowa. Wyróżnienia zostaną wręczone po raz szósty już 28 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
— pochwaliła się TVP Info w likwidacji.
Dlaczego Dobrosz-Oracz miałaby dostać nagrodę?
A jak Fundacja Grand Press argumentuje nominację Dobrosz-Oracz?
Od ponad dwóch dekad zadaje politykom trudne pytania i konsekwentnie upomina się o prawo dziennikarzy do wykonywania swojej pracy bez nacisków, mimo że sama wielokrotnie stawała się celem agresji, hejtu i prób dyskredytacji. Swoją postawą pokazuje, że wolność słowa wymaga odwagi, niezależności i gotowości do ponoszenia osobistych kosztów w imię prawa obywateli do rzetelnej informacji
— podkreślono.
Czy Dobrosz-Oracz stara się zadawać wspomniane trudne pytania i prezentuje taką odwagę w stosunku do kluczowych polityków koalicji rządzącej? To pytanie retoryczne.
tkwl/X/fundacjagrandpress.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/764001-dobrosz-oracz-moze-dostac-medal-wolnosci-slowa-za-co
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