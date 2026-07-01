Już dziś o godzinie 20 wyemitowany zostanie pierwszy materiał na nowym kanale YouTube „Pasmo”. Gościem Daniela Nawrockiego i youtubera Klepsydry będzie Sergiusz Górski (Nitrozyniak).
O nowym projekcie po raz pierwszy wspomniał Daniel Nawrocki podczas głośnego wywiadu na kanale Szalonego Reportera.
PASMO chce dotrzeć do skrajnie różnych grup odbiorców. Obok twardej polityki w ramówce pojawią się formaty lifestylowe i rozrywkowe:
• Pasmo Gamingu: Popularny youtuber Klepsydra oraz Daniel Nawrocki połączą luźną rozgrywkę z nietypowymi dyskusjami o świecie i popkulturze.
• Pasmo Commentary: Marek Pyza i Krzysztof Feusette przenoszą swoje wieloletnie doświadczenie publicystyczne na kanały YT, by z charakterystyczną dla siebie lekkością i bezlitosną precyzją punktować polityczne absurdy.
• Pasmo Daniela Nawrockiego: to tu zagoszczą ludzie rozgrzewający do czerwoności Internet – zarówno na portalach informacyjnych, jak i na opiniotwórczych forach. To nie będą wywiady, w których gwiazdy potwierdzą to, co wiedzą już wszyscy.
• Pasmo Beauty: Anna Popek wspólnie ze wschodzącą gwiazdą, Klaudią Grubbą, stworzą lifestylową przestrzeń poświęconą pielęgnacji, estetyce i świadomemu (lub nie) dbaniu o siebie.
• Pasmo Teorii Spiskowych: Artur Ceyrowski poprowadzi widzów przez meandry globalnych tajemnic, oddzielając fakty od internetowej fikcji. Czy tajemnicze grupy naprawdę rządzą światem?
• Pasmo Krytyczne: Samuel Pereira w autorskim formacie dostarczy pogłębionych analiz najgorętszych sporów społeczno-politycznych w Polsce, weryfikując dominujące narracje medialne.
Premierowy odcinek
Premierowy odcinek zostanie wyemitowany dziś o godzinie 20. Gościem Nawrockiego i Klepsydry będzie Sergiusz Górski (Nitrozyniak).
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763924-wielka-premiera-na-youtube-juz-dzis-nowy-kanal-z-nawrockim
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