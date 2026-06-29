Neo-TVP szokuje! "Polska wspiera agresję Rosji na Ukrainę"

Freudowskie przejęzyczenie w neo-TVP? Bardzo możliwe, że tak, ale z ust pracownika Telewizji Polskiej w likwidacji padło, że „Polska wspiera agresję Rosji na Ukrainę”…
Zakończyła się faza grupowa mistrzostw świata w piłkę nożną. Polskiej kadry na turnieju zabrakło, ale znalazł się polskich akcent w osobie sędziego Szymona Marciniaka oraz jego asystentów liniowych.
Polak był arbitrem głównym meczu pomiędzy Egiptem a Iranem, który miała zadecydować o końcowym wyniku tabeli grupy G. Pojedynek zakończył się remisem 1-1, dzięki czemu Egipt uplasował się na drugim miejscu z dorobkiem 5 punktów. Iran skończył rywalizację na 3 miejscu przez co odpadł z turnieju.
„Polska wspiera agresję Rosji na Ukrainę”
Na antenie TVP Info w likwidacji została poruszona kwestia tego spotkania. W pewnym momencie pracownik Telewizji Publicznej w likwidacji powiedział następujące słowa:
Obie federacje protestowały, nie chciały ze względów politycznych polskiego sędziego bo Polska wspiera agresję Rosji na Ukrainę, ale FIFA się nie ugięła.
„Neo-TVP upadliście na głowę?”
Słowa pracownika neo-TVP możliwe, że były przejęzyczeniem, ale i tak wywołały poruszenie w sieci…
Jeśli ktoś jeszcze nie otworzył oczu i nie uważa, że państwem rządzi antypolska „piąta kolumna”, niech posłucha tego fragmentu z TVP. Na antenie telewizji publicznej padło stwierdzenie, że Polska wspiera agresję Rosji na Ukrainę, i nie zostało ono natychmiast sprostowane. Skandal!
— grzmi w sieci kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.
Bez cienia żenady, żadnego sprostowania, że tak nie jest coś takiego wygłaszacie na antenie telewizji publicznej za nasze pieniądze?!
— napisał użytkownik serwius X „chrzanik”.
Whaat? Czy w tej neo-TVP upadliście na głowę?
— dopytał dziennikarz Bartłomiej Graczak.
Zlikwidujcie już to TVP INFO. Błagam 🙉
— dodał kolejny dziennikarz Tomasz Kalinowski.
xyx/TVP w likwidacji/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763771-neo-tvp-szokuje-polska-wspiera-agresje-rosji-na-ukraine
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