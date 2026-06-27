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Dziubkę z Onetu rozwścieczył katolicki tygodnik. Poszło o Wołyń

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Arkadiusz Myrcha (L) i Kamil Dziubka (P) / autor: Fratria
Arkadiusz Myrcha (L) i Kamil Dziubka (P) / autor: Fratria

Najnowsze wydanie tygodnika „Gość Niedzielny” poświęcone jest rzezi wołyńskiej. Na okładce widnieje duży napis: „Ukraina potrzebuje nawrócenia”. Wyżej, mniejszą czcionką wyjaśniono, że Ukraina bez wysiłku duchowego nie będzie w stanie zmierzyć się z prawdą o Wołyniu. Ta okładka nie spodobała się dziennikarzowi Onetu Kamilowi Dziubce.

Zdaniem Dziubki to, co znajduje się okładce najnowszego wydania „Gościa Niedzielnego”, świadczy o „całkowitym upadku gazety”.

To jest całkowity upadek tej gazety

— stwierdził dziennikarz Onetu.

Pod wpisem dziennikarza znalazło się wiele komentarzy.

Propagandysta z Onetu o upadku innych mediów, hit xD A co tu jest nie tak? Katolicka gazeta daje katolicką perspektywę, można się z nią zgadzać lub nie, ale to nadal milion razy lepszy poziom, niż większość tego, co wy smażycie w Onecie, także w kwestiach obyczajowych

— napisała dziennikarka Blanka Aleksowska.

Ukraina potrzebuje nawrócenia. Polska też. Rosja także. Każdy inny kraj również. To jest literalnie istota chrześcijaństwa. Trzeba być zupełnym ignorantem, by o tym nie wiedzieć

— zaznaczył Nikodem Bernaciak.

Chrześcijańska gazeta pisze o nawracaniu, olaboga. To tak jakbyś ty będąc dziennikarzem pisał tweety o aferach rządu, a nie o tym, że „za PiS to było”

— napisał popularny na platformie X użytkownik „Profesor Pingwin”.

kk/X/”Gość Niedzielny”

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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