Dziubkę z Onetu rozwścieczył katolicki tygodnik. Poszło o Wołyń

Najnowsze wydanie tygodnika „Gość Niedzielny” poświęcone jest rzezi wołyńskiej. Na okładce widnieje duży napis: „Ukraina potrzebuje nawrócenia”. Wyżej, mniejszą czcionką wyjaśniono, że Ukraina bez wysiłku duchowego nie będzie w stanie zmierzyć się z prawdą o Wołyniu. Ta okładka nie spodobała się dziennikarzowi Onetu Kamilowi Dziubce.
Zdaniem Dziubki to, co znajduje się okładce najnowszego wydania „Gościa Niedzielnego”, świadczy o „całkowitym upadku gazety”.
To jest całkowity upadek tej gazety
— stwierdził dziennikarz Onetu.
Pod wpisem dziennikarza znalazło się wiele komentarzy.
Propagandysta z Onetu o upadku innych mediów, hit xD A co tu jest nie tak? Katolicka gazeta daje katolicką perspektywę, można się z nią zgadzać lub nie, ale to nadal milion razy lepszy poziom, niż większość tego, co wy smażycie w Onecie, także w kwestiach obyczajowych
— napisała dziennikarka Blanka Aleksowska.
Ukraina potrzebuje nawrócenia. Polska też. Rosja także. Każdy inny kraj również. To jest literalnie istota chrześcijaństwa. Trzeba być zupełnym ignorantem, by o tym nie wiedzieć
— zaznaczył Nikodem Bernaciak.
Chrześcijańska gazeta pisze o nawracaniu, olaboga. To tak jakbyś ty będąc dziennikarzem pisał tweety o aferach rządu, a nie o tym, że „za PiS to było”
— napisał popularny na platformie X użytkownik „Profesor Pingwin”.
kk/X/”Gość Niedzielny”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763672-dziubke-z-onetu-rozwscieczyl-katolicki-tygodnik-poszlo-o-wolyn
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.