Pojedynczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś przebił, jeżeli chodzi o zasięgi na Facebooku, machinę pompującą agresywny przekaz Koalicji Obywatelskiej - „Sok z Buraka”.
Informację tę przekazał w mediach społecznościowych inny z posłów Prawa i Sprawiedliwości - Dariusz Matecki.
Dziś pierwszy raz, od kiedy zajmuję się analityką mediów społecznościowych - profil jednego polityka wyprzedził w zasięgach „Sok z Buraka”. Nie jestem to ja, jest to szanowny Michał Woś. Jedna osoba vs całe ogromne zaplecze Koalicji Obywatelskiej, w tym finansowo wsparte przez KOnia
— napisał Matecki, przywołująć postać posła KO Romana Giertycha.
„Sok z Buraka” pokonany przez Wosia
Michał Woś od dawna jest jednym z najlepiej radzących sobie w mediach społecznościowych polityków - a teraz jak widać - stał się najlepszy pod tym względem, wygrywając nawet ze zorganizowaną machiną propagandy, jaką jest „Sok z Buraka”.
„Sok z Buraka” to hejterski profil sprzyjający Koalicji Obywatelskiej znany z obrażania politycznych przeciwników (a także mniejszych koalicjantów rządowych) oraz dezinformacji. Jego przekaz skierowany jest głównie do tzw. „silnych razem”, czyli najbardziej fanatycznych sympatyków Koalicji Obywatelskiej. Jego twórcy są zresztą ściśle powiązani z politykami Koalicji Obywatelskiej - w przeszłości znajdowali oni miejsce m.in. w Spółkach Skarbu Państwa, czy warszawskim ratuszu.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763618-upokorzenie-soku-z-buraka
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