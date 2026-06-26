Jeden z pracowników TVP Info w likwidacji nie potrafił poprawnie wymówić nazwiska dziennikarki Kanału Zero Joanny Pinkwart. W programie „Wykrywacz Kłamstw” deklarował, że potrafi wymówić to nazwisko i przy tej okazji… znów wypowiedział je źle. „Witek, idź do logopedy. W Akademii Telewizyjnej są (a przynajmniej kiedyś byli) naprawdę dobrzy specjaliści” - zwróciła się do pracownika TVP Info w likwidacji Joanna Pinkwart.
Pracownik TVP Info w likwidacji chwalił się na antenie, że potrafi wymówić nazwisko Joanny Pinkwart, gdyż ją bardzo dobrze zna.
Joannę Pigwart znam od lat, prawdopodobnie zdecydowanie dłużej niż zna ją Krzysztof Stanowski, ponieważ pracowaliśmy w tej firmie, w TVP jeszcze przed 2015 roku. Wiem jak się nazywa i do żadnej tutaj pomyłki nie doszło ani w tekście mówionym, ani w grafikach
— tłumaczył się w programie „Wykrywacz Kłamstw” pracownik TVP Info w likwidacji, znów wymawiając niepoprawnie nazwisko dziennikarki Kanału Zero.
HIT. Nazwałem ich ostatnio debilami, ponieważ w „Wykrywaczu Kłamstw” wzięli się za Joannę Pinkwart, ale - mimo nazwy programu - pomylili jej nazwisko („Pingwart”). Odpowiedzieli na antenie: że znają ją bardzo dobrze od lat i wiedzą jak się nazywa. No i znowu nazwali ją Pingwart. Wyjaśnienie jest jedno: to Joanna Pinkwart nie wie jak się nazywa
— skomentował tę sytuację na X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
„Witek, idź do logopedy”
Rany, i ja za to płacę? Witek, idź do logopedy. W Akademii Telewizyjnej są (a przynajmniej kiedyś byli) naprawdę dobrzy specjaliści. Przy okazji - w pierwszym zdaniu pierwszego materiału już jest kłamstwo. A tutaj widzę, że jednak uzupełniłeś wyjątki z mojej biografii o pracę przed 2015 rokiem? Miło. Może w trzecim odcinku już Ci się uda poprawnie wypowiedzieć moje nazwisko. Trzymam kciuki
— zareagowała na materiał TVP Info w likwidacji Joanna Pinkwart, dziennikarka Kanału Zero.
tkwl/TVP Info w likwidacji/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763519-hit-pracownik-neo-tvp-znow-zle-wymowil-nazwisko-dziennikarki
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