Syn prezydenta i gwiazdy telewizji. Rusza nowy kanał na YouTube. Zapowiada się mocno!

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autor: PASMO
autor: PASMO

Daniel Nawrocki, Klepsydra, Anna Popek, Krzysztof Feusette. Co ich łączy? Już wkrótce na YouTube zadebiutuje bowiem PASMO - nowy kanał z udziałem właśnie syna prezydenta RP, doświadczonych gwiazd i znanych publicystów.

O nowym projekcie po raz pierwszy wspomniał Daniel Nawrocki podczas głośnego wywiadu na kanale Szalonego Reportera. Dziś potwierdzamy tę zapowiedź i odkrywamy karty.

Gwiazdorska obsada i formaty skrojone pod nowoczesnego widza

PASMO chce dotrzeć do skrajnie różnych grup odbiorców. Obok twardej polityki w ramówce pojawią się formaty lifestylowe i rozrywkowe:

Pasmo Gamingu: Popularny YouTuber Klepsydra oraz Daniel Nawrocki połączą luźną rozgrywkę z nietypowymi dyskusjami o świecie i popkulturze.

Pasmo Commentary: Marek Pyza i Krzysztof Feusette przenoszą swoje wieloletnie doświadczenie publicystyczne na kanały YT, by z charakterystyczną dla siebie lekkością i bezlitosną precyzją punktować polityczne absurdy.

Pasmo Daniela Nawrockiego: to tu zagoszczą ludzie rozgrzewający do czerwoności Internet – zarówno na portalach informacyjnych, jak i na opiniotwórczych forach. To nie będą wywiady, w których gwiazdy potwierdzą to, co wiedzą już wszyscy.

Pasmo Beauty: Anna Popek wspólnie ze wschodzącą gwiazdą, Klaudią Grubbą, stworzą lifestylową przestrzeń poświęconą pielęgnacji, estetyce i świadomemu (lub nie) dbaniu o siebie.

Pasmo Teorii Spiskowych: Artur Ceyrowski poprowadzi widzów przez meandry globalnych tajemnic, oddzielając fakty od internetowej fikcji. Czy tajemnicze grupy naprawdę rządzą światem?

Pasmo Krytyczne: Samuel Pereira w autorskim formacie dostarczy pogłębionych analiz najgorętszych sporów społeczno-politycznych w Polsce, weryfikując dominujące narracje medialne.

Kiedy premiera?

Kanał rusza już 1 lipca. Aktualne informacje dostępne będą na X, FB, Instagramie i TikToku.

A wszystko, co najważniejsze, widzowie znajdą TUTAJ

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