Daniel Nawrocki, Klepsydra, Anna Popek, Krzysztof Feusette. Co ich łączy? Już wkrótce na YouTube zadebiutuje bowiem PASMO - nowy kanał z udziałem właśnie syna prezydenta RP, doświadczonych gwiazd i znanych publicystów.
O nowym projekcie po raz pierwszy wspomniał Daniel Nawrocki podczas głośnego wywiadu na kanale Szalonego Reportera. Dziś potwierdzamy tę zapowiedź i odkrywamy karty.
Gwiazdorska obsada i formaty skrojone pod nowoczesnego widza
PASMO chce dotrzeć do skrajnie różnych grup odbiorców. Obok twardej polityki w ramówce pojawią się formaty lifestylowe i rozrywkowe:
• Pasmo Gamingu: Popularny YouTuber Klepsydra oraz Daniel Nawrocki połączą luźną rozgrywkę z nietypowymi dyskusjami o świecie i popkulturze.
• Pasmo Commentary: Marek Pyza i Krzysztof Feusette przenoszą swoje wieloletnie doświadczenie publicystyczne na kanały YT, by z charakterystyczną dla siebie lekkością i bezlitosną precyzją punktować polityczne absurdy.
• Pasmo Daniela Nawrockiego: to tu zagoszczą ludzie rozgrzewający do czerwoności Internet – zarówno na portalach informacyjnych, jak i na opiniotwórczych forach. To nie będą wywiady, w których gwiazdy potwierdzą to, co wiedzą już wszyscy.
• Pasmo Beauty: Anna Popek wspólnie ze wschodzącą gwiazdą, Klaudią Grubbą, stworzą lifestylową przestrzeń poświęconą pielęgnacji, estetyce i świadomemu (lub nie) dbaniu o siebie.
• Pasmo Teorii Spiskowych: Artur Ceyrowski poprowadzi widzów przez meandry globalnych tajemnic, oddzielając fakty od internetowej fikcji. Czy tajemnicze grupy naprawdę rządzą światem?
• Pasmo Krytyczne: Samuel Pereira w autorskim formacie dostarczy pogłębionych analiz najgorętszych sporów społeczno-politycznych w Polsce, weryfikując dominujące narracje medialne.
Kiedy premiera?
Kanał rusza już 1 lipca. Aktualne informacje dostępne będą na X, FB, Instagramie i TikToku.
A wszystko, co najważniejsze, widzowie znajdą TUTAJ
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763411-syn-prezydenta-i-gwiazdy-telewizji-rusza-nowy-kanal-na-youtube
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