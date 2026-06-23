Zwolnienia w Onecie i Fakcie. "Fatalna atmosfera" w redakcjach

Zakończył się proces zwolnień grupowych w Ringier Axel Springer Polska, wydawcy takich tytułów jak „Fakt”, Onet i „Newsweek Polska”. Pracę straci łącznie 140 osób. Jak informuje serwis Press, choć firma podkreśla, że zapewniła zwalnianym pracownikom odprawy i dodatkowe wsparcie, wśród zatrudnionych fatalna atmosfera. Pracownicy nie kryją też złego zdania o zarządzie spółki.
Koniec redukcji etatów. Firma przedstawia warunki odejść
W opublikowanym w piątek komunikacie Ringier Axel Springer Polska poinformował, że wszystkie osoby objęte zwolnieniami grupowymi otrzymały już stosowne informacje. Spółka zapewniła, że pracownicy zachowają wynagrodzenie zasadnicze oraz pozostałe należne świadczenia przez cały okres wypowiedzenia. Oprócz tego otrzymają ustawowe odprawy uzależnione od stażu pracy, wynoszące od jednego do trzech miesięcznych wynagrodzeń.
Jak czytamy w serwisie press.pl, wydawnictwo przekazało również, że osoby, które zdecydowały się na dobrowolne odejście, mogą liczyć na dodatkowe świadczenia. Ich wysokość ma wynosić od 10 tys. do 70 tys. zł, w zależności od długości zatrudnienia.
Zmiany kadrowe w „Fakcie”, Onecie i „Newsweek Polska”
Jak ustalił „Presserwis”, redukcje objęły kilka redakcji należących do grupy. W „Fakcie” pracę straciło kilka osób, w tym Tomasz Kuzia, który od 2021 roku kierował zespołem wydawców serwisu Fakt.pl. Wcześniej był związany m.in. ze „Sztandarem Młodych” oraz „Expressem Wieczornym”.
Zmiany personalne dotknęły również Onet, skąd odejdzie kilku pracowników. Szczególnie widoczne roszady nastąpiły jednak w „Newsweek Polska”, gdzie z firmą żegnają się osoby dobrze znane w środowisku medialnym. Wśród nich są dyrektorka artystyczna marki Magdalena Mamajek-Mich, wieloletni dziennikarz działu zagranicznego Jacek Pawlicki oraz szefowa działu nauka Dorota Romanowska.
Pracownicy krytykują decyzję zarządu
Według informacji przekazanych „Presserwisowi” proces zwolnień przebiegał według odgórnie ustalonego planu. Ostateczny wybór osób przeznaczonych do redukcji należał jednak do kierowników poszczególnych redakcji i działów.
Jak podkreśla rozmówca „Presserwisu”, zarówno osoby zwolnione, jak i te, które zdecydowały się odejść dobrowolnie, zostały zwolnione z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
„Atmosfera w zespołach jest fatalna”
Zdaniem anonimowego pracownika skala dobrowolnych odejść była zaskakująco duża, a decyzja władz spółki spotkała się ze złym przyjęciem wewnątrz organizacji.
– Nie mam statystyk, ale byłem zdumiony relatywnie dużą liczbą osób, które zdecydowały się na dobrowolne odejście. Atmosfera w zespołach jest fatalna. Nie dotarły do nas pozytywne sygnały. Decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych większość z nas uważa za krzywdzącą. Wynikała z chęci konsumpcji zysku przez właścicieli firmy, a nie złych wyników pracy
— mówi anonimowo pracownik RASP, cytowany przez Press.
Kolejna fala zwolnień w ciągu kilku lat
To nie pierwszy przypadek dużych redukcji zatrudnienia w Ringier Axel Springer Polska. Poprzednie zwolnienia grupowe przeprowadzono jesienią 2022 roku. Wówczas z firmą rozstało się około 160 pracowników.
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SC/press.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763339-zwolnienia-w-onecie-i-fakcie-fatalna-atmosfera-w-redakcjach
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