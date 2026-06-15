Cichy ruch w neo-TVP Info po skandalu z historykiem. Co zdecydowano?

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Kamera TVP Info (w likwidacji) / autor: Fratria
Kamera TVP Info (w likwidacji) / autor: Fratria

Refleksja w końcu nadeszła? Sprawa skandalicznej wypowiedzi w TVP Info w likwidacji ma dalszy ciąg. Jak ujawnia serwis wirtualnemedia.pl, władze stacji podjęły kroki w związku z dr. Kazimierzem Wóycickim.

Haniebna wypowiedź

Dr Kazimierz Wóycicki dał się poznać szerokiej publiczności, gdy rozemocjonowany zaczął na antenie neo-TVP Info w programie „Kłamstwo nie przejdzie” zrównywać Armię Krajową z ludobójcami z UPA, ale też oskarżył polskich bohaterów o zbrodnie wojenne.

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Wyjaśnień po programie wyemitowanym 12 czerwca oczekuje teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Podczas audycji padły wypowiedzi porównujące Armię Krajową do UPA oraz przypisujące Polakom odpowiedzialność za zbrodnie wołyńskie. Słowa te pozostały bez reakcji prowadzącego audycję Mateusza Dolatowskiego, a uczestnikowi próbującemu z nimi polemizować, dziennikarz nie pozwolił dojść do głosu

— podkreślono w komunikacie przewodniczącej KRRiT Agnieszki Glapiak.

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Refleksja w neo-TVP Info

Wstyd po tym występie najwidoczniej odczuwa już sama stacja. Jak dowiedział się bowiem portal wirtualnemedia.pl., wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jan Józefowski, odpowiadający za TVP Info, poprosił dziennikarzy i wydawców, żeby do programów nie zapraszali Kazimierza Wóycickiego „do żadnych programów, rozmów w jakiejkolwiek formule”.

Jego zrównanie AK z UPA jest nie tylko historycznym kłamstwem i po prostu głupotą, jest tezą, która budzi mój sprzeciw, jako polskiego dziennikarza

— dodał.

Serwis przypomina, że funkcję wicedyrektora TAI odpowiadającego za TVP Info Jan Józefowski objął w grudniu zeszłego roku. Zastąpił Pawła Moskalewicza, który udał się na zwolnienie lekarskie.

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olnk/wirtualnemedia.pl/wPolityce.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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