Haniebna wypowiedź historyka w neo-TVP. KRRiT tak tego nie zostawi!

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KRRiT / autor: Fratria
KRRiT / autor: Fratria

Zrównanie Armii Krajowej z UPA i przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie wywołało falę oburzenia. Po głośnych słowach historyka dr. Kazimierza Wóycickiego, które padły na antenie TVP Info w likwidacji, do sprawy wkracza KRRiT.

Skandal w neo-TVP

Haniebna wypowiedź historyka dr. Kazimierza Wóycickiego w programie „Kłamstwo nie przejdzie”, który zrównał Armię Krajową z ludobójcami z UPA, ale też oskarżył polskich bohaterów o zbrodnie wojenne, wywołała prawdziwą burzę!

Natomiast ja uważam, że w ogóle ta metafora Andrzeja Szeptyckiego jest za słaba. Ja uważam, że stosunki polsko-ukraińskie powinny być oparte na zrozumieniu, że AK i UPA to jest dwie narodowyzwoleńcze armie i już w czasie wojny były spotkania. (…) Polacy też nabijali na widły, właśnie na tym Wołyniu

— opowiadał na antenie TVP Info w likwidacji

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KRRiT reaguje

Teraz dowiadujemy się, że przewodnicząca KRRiT zwróci się do władz TVP S.A. w likwidacji o wyjaśnienia w sprawie programu „Kłamstwo nie przejdzie”, wyemitowanego 12 czerwca! Chodzi właśnie o występ dr. Wóycickiego.

📍 Podczas audycji padły wypowiedzi porównujące Armię Krajową do UPA oraz przypisujące Polakom odpowiedzialność za zbrodnie wołyńskie. Słowa te pozostały bez reakcji prowadzącego audycję Mateusza Dolatowskiego, a uczestnikowi próbującemu z nimi polemizować, dziennikarz nie pozwolił dojść do głosu

— przypomniano.

❗ Dr Agnieszka Glapiak, Przewodnicząca KRRiT oczekuje wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia dyskusji oraz realizacji przez publicznego nadawcę obowiązków w zakresie rzetelności, pluralizmu i odpowiedzialności za prezentowane treści. ❗ Należy podkreślić, że kwestie dotyczące pamięci narodowej i faktów historycznych wymagają szczególnej wrażliwości oraz staranności, której zabrakło w audycji TVP S.A. w likwidacji

— czytamy w komunikacie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

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olnk/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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