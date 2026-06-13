Wpadka TVP w likwidacji. "Wykrywacz kłamstw" zadziałał!

TVP w likwidacji przyznało się do wpadki na antenie. W programie „Wykrywacz kłamstw” opublikowano grafikę przedstawiającą wyniki sondażu ws. dopłat rządu do emerytur artystów. Przytoczone najważniejsze dane były odwrotne niż oryginalne i wskazywały na zdecydowane poparcie pomysłu minister kultury.
„Wykrywacz kłamstw” zadziałał
Nazwa programu - „Wykrywacz kłamstw” - zobowiązuje, dlatego wydawcy w TVP w likwidacji „wykryli kłamstwo” w swoim programie i zamieścili sprostowanie.
W poniedziałkowym wydaniu „Wykrywacza kłamstw” - gdy prezentowaliśmy Państwu sondaż dopłat do emerytur artystów - na grafice błędnie przedstawiliśmy wyniki tego badania. Bardzo za to przepraszamy - nie chcieliśmy wprowadzić naszych widzów w błąd.
— czytamy.
Wyraźnie chcemy podkreślić, że nie było to działanie umyślne - o naszych dobrych intencjach niech świadczy fakt, że prowadząca tamto wydanie wyniki odczytała bez błędu. Pomyłka pojawiła się tylko na grafice, dlatego teraz chcielibyśmy pokazać Państwu poprawną wersję
— zapewniono w TVP Info w likwidacji.
Według sondażu, wykonanego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, aż 74 proc. ankietowanych sprzeciwia się dopłatom rządu do emerytur artystów. Zaledwie 11 procent poparło takie rozwiązanie. Na wspomnianej grafice wyniki poparcia i sprzeciwu były dokładnie odwrotnie.
Winna kampania opozycji i nieudolna komunikacja rządu?
Błąd na grafice to jedno, ale ciekawe była interpretacja wyników, które prowadząca program przeczytała poprawnie.
Trzeba mieć na uwadze, że na taki wynik mogły wpłynąć zarówno kampania prowadzona przez polityków opozycji, jak i nieudolna komunikacja rządu w sprawie proponowanych zmian
— tłumaczyła prowadząca, jak odczytywać złe wyniki dla rządowej inicjatywy.
Chwilę potem, jak można przypuszczać z kontekstu przekazywanej informacji, pojawiła się winna owej „nieudolnej komunikacji”.
W przytoczonym fragmencie programu „Gość poranka”, również z anteny TVP Info, pokazano panią minister kultury i dziedzictwa narodowego, Martę Cienkowską.
Wina „politycznego kibolstwa”
Szefowa resortu opowiadała, że państwo stosuje również dopłaty do innych grup zawodowych, np. do księży, policjantów czy przedsiębiorców.
Ale do tej ustawy ja nie wpiszę tych osób, ponieważ jestem odpowiedzialna za ten sektor
— tłumaczyła się minister Cienkowska.
Na uwagę prowadzącego, że tym projektem rozhuśtała emocje społeczne, zarówno polityczne, jak i w środowisku artystycznym, minister zareagowała zdecydowanie.
Niech się pan nie nabiera na to polityczne kibolstwo, kóre jest w przestrzeni publicznej. To są ludzie, którzy nie wiedzą, co mówią
— oznajmiła szefowa resortu kultury.
Jak można zatem wnioskować z programu TVP w likwidacji blisko trzy czwarte ankietowanych w przytaczanym sondażu woli już słuchać „politycznego kibolstwa” niż argumentów rządu, który, według własnego mniemania, wie, co mówi.
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SC/X/TVP Info
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/762560-wpadka-tvp-w-likwidacji-wykrywacz-klamstw-zadzialal
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