Dr Olga Malinkiewicz ponownie domaga się zwrotu wszystkim darczyńcom pieniędzy zebranych w ramiach zbiórki na wsparcie polskiej nauki. „Jako że moim obowiązkiem jest zadbanie o to, by środki zebrane przez moich widzów nie zostały roztrwonione, to na ten moment trudno mi sobie wyobrazić wypłacenie Oldze Malinkiewicz chociażby złotówki” - podkreślił twórca Kanału Zero i dziennikarz Krzysztof Stanowski.
Jak stwierdziła dr Olga Malinkiewicz we wpisie na platformie X, Krzysztof Stanowski „odmówił przedstawienia oficjalnego zaświadczenia portalu zrzutka.pl o tym, czy środki z jego zbiórki nadal znajdują się na koncie portalu” oraz „nie wyraził zgody na jej propozycję dodatkowej kontroli transparentności wydatków ze zbiórki w postaci podwójnej ich weryfikacji przez niego oraz przez portal zrzutka.pl, na co pozwala regulamin portalu”.
Definitywnie odmówił pokrycia jakichkolwiek kosztów procesowych przeciwko Columbus Energy i DC24 ASI, niezależnie od tego, czy zostaną przedstawione faktury za usługi prawne, czy nie
— napisała dr Malinkiewicz.
Ponadto zaznaczyła, że postępowania przeciwko Columbus Energy i DC24 ASI uznaje za kluczowe dla obrony technologii Saule. W jej ocenie m.in. selektywne finansowanie wyłącznie rzeczników patentowych nie realizuje celów zbiórki i prowadzi do nieefektywnego wykorzystania środków. W związku z tym domaga się zwrotu 1 145 051 zł wszystkim 18 099 darczyńcom oraz zachęca ich do ubiegania się o odzyskanie wpłat.
„Pani Olga jest osobą roztrzęsioną”
Na wpis jednoznacznie odpowiedział Krzysztof Stanowski z Kanału Zero
Sytuacja dojrzała do tego, bym jednak przeciął ten strumień bzdur i manipulacji. Rozumiem, że pani Olga jest osobą - z racji sytuacji, jaka ją spotkała - roztrzęsioną, ale wszystko ma swoje granice. Poprosiliśmy Olgę Malinkiewicz o faktury / dokumenty, na co mają być przeznaczone pieniądze ze zbiórki. Po długim oporze - także publicznym - dostosowała się do tego wymogu i przyniosła coś w rodzaju kosztorysu. Przy czym okazało się, że zamierza skonsumować te środki w stopniu - hmm - zdumiewającym
— rozpoczął swój wpis na X założyciel Kanału Zero.
Stanowski podkreślił, że Olga Malinkiewicz przedstawiła kosztorys opiewający na ponad 2 mln zł, obejmujący także sprawy niezwiązane z celem zbiórki, dlatego zaakceptował jedynie te wydatki, które pozostają w bezpośrednim związku ze wsparciem działalności naukowej, w tym w szczególności ochrony wynalazków. Do tego zadeklarował gotowość sfinansowania kosztów rzeczników patentowych oraz części postępowań prawnych, pod warunkiem przedstawienia faktur pro forma, co według niego pozwoliłoby uruchomić ok. 700 tys. zł.
Jak widać, napisaliśmy wprost, że wystarczy dostarczyć faktury pro-forma, by od razu aktywować około 550 000 złotych, a dodatkowo jeszcze postępowania prowadzone przez kolejną kancelarię zostały wstępnie zakwalifikowane jako podchodzące pod cel zbiórki (tu brakowało szczegółów). Myślę więc, że mówimy o zaakceptowanej przez nas kwocie nawet w okolicach 700 000 złotych. To daleko więcej niż w ogóle wyobrażałem sobie, gdy zakładałem zbiórkę na… 1000 złotych
— wskazał twórca Kanału Zero.
„Pieniądze ze zbiórki trafią do…”
Zaznaczył, że pozostałe wydatki nie spełniają kryteriów zbiórki i że Malinkiewicz próbuje wykorzystać środki w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. W związku z tym zapowiada przekierowanie pieniędzy na wsparcie innych polskich naukowców, o czym mają decydować widzowie Kanału Zero.
Naprawdę staram się bardzo hamować w języku, jakiego używam w tej specyficznej sytuacji, więc napiszę tak: jako że moim obowiązkiem jest zadbanie o to, by środki zebrane przez moich widzów nie zostały roztrwonione, to na ten moment trudno mi sobie wyobrazić wypłacenie Oldze Malinkiewicz chociażby złotówki. Sposób komunikacji przez nią prowadzony nie mieści się w moich standardach, ale to jestem w stanie przełknąć. Natomiast nie jest w stanie przełknąć tego, że wyczuwam tutaj chęć zmanipulowania opinii publicznej i dorwania się do pieniędzy na rympał. W związku z tym pieniądze ze zbiórki trafią do innych polskich naukowców, w najbliższym czasie będziemy podawać konkretne cele, a widzowie Kanału Zero za każdym razem będą mieli możliwość wyrażenia opinii, czy cel im odpowiada, czy nie
— zastrzegł.
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/762396-ostra-riposta-stanowskiego-na-oskarzenia-malinkiewicz
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