Karolina Gałecka, rzecznik MSWiA, rzuciła się wczoraj na platformie X do obrony ministra Marcina Kierwińskiego i nie wybrała najmądrzejszego ze sposobów na to. Została wyśmiana przez dziennikarzy: Patryka Słowika i Szymona Jadczaka. Temu drugiemu wytknęła pomyłkę we wpisie - zamiast prawdziwego konta szefa MSWiA Jadczak oznaczył fałszywe. „Tak sobie pomyślałam… że dziennikarz śledczy powinien jednak rozróżnić konto bota od konta ministra”- kpiła Gałecka. Jak odpowiedział Jadczak?
Kiedy w Sejmie trwała debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, koledzy i koleżanki z rządu i koalicji prześcigali się w mediach społecznościowych na coraz bardziej kuriozalne próby obrony ministra (choć naprawdę trudno przebić opowieść premiera Donalda Tuska o Kierwińskim, który w 2024 r. zrezygnował z mandatu europosła, bo wezwała go ojczyzna). Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka nie mogła być gorsza.
Silny minister - to silna Polska. Aż 71 proc. Polaków ma zaufanie do polskiej policji. To wzrost o 8 proc. w porównaniu do 2022 roku. To efekt konsekwentnych działań Marcina Kierwińskiego i MSWiA - odpolitycznienia służb, podniesienia ich prestiżu poprzez wprowadzenie szeregu działań:
🟩Pensje funkcjonariuszy w 3 lata wzrosły o 28 proc.
🟩Mundurowi mogą liczyć na dodatek mieszkaniowy do 1800 zł miesięcznie.
🟩Przyjęliśmy rekordowy program modernizacji służb
— obwieściła na platformie X.
Gałecka dotknięta wpisem Słowika
Patryk Słowik, dziennikarz portalu zero.pl, nieco skorygował podane przez panią rzecznik dane
Szanowna Pani Rzeczniczko,
1) Wzrost z 63 proc. do 71 proc. to nie jest wzrost o 8 proc. Proszę nie umniejszać swojemu szefowi.
2) Faktycznie wg CBOS zaufanie do policji wynosi obecnie (marzec 2026) 71 proc. Ale w 2022 r. wynosiło 68 proc., a nie 63 proc. Bazuję na publikacjach CBOS „Zaufanie do instytucji publicznych”. Jeśli ma Pani inne źródło - standardowo - będę wdzięczny za jego podanie.
PS. Przeczytałem już ostatnio poleconą przez Panią książkę. Gdyby miała Pani inne polecenia, będę wdzięczny
— napisał na platformie X, odnosząc się do wpisu z 26 maja, w którym Gałecka polecała mu książkę „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”.
Nawet w tym wpisie pani Karolina Gałecka dopatrzyła się osobistych wycieczek, choć sama, sugerując, że dziennikarze krytykujący jej pracę na stanowisku rzecznika MSWiA, robią to po prostu dlatego, że jest kobietą, taką właśnie poczyniła pod adresem Słowika i Stanowskiego.
Szanowny Panie Redaktorze,
Dobrze byłoby, żeby platforma X nie była tylko miejscem na personalne zaczepki. Jeśli oczekujemy profesjonalizmu w debacie publicznej, to starajmy się sami ten poziom trzymać. Panowie jako dziennikarze macie na to przecież duży wpływ. Obiecuję, że gdy tylko znajdę w bibliotece coś wartościowego, z pewnością polecę to obu Panom. Z takim supportem w postaci redaktora Szymona Jadczaka na pewno poradzicie sobie Panowie z czytaniem ze zrozumieniem. Pozdrawiam
— napisała rzecznik.
Dyskusja o „botach”
Wywołany przez Gałecką do tablicy Jadczak włączył się do dyskusji i omyłkowo - zamiast oznaczyć prawdziwy profil Marcina Kierwińskiego, oznaczył konto, które pod ministra jedynie się podszywa, a co więcej - ukazał się na nim tylko jeden wpis i to 10 lat temu.
Znacie gorszego rzecznika prasowego niż ta Pani? Takiego, który bardziej szkodzi swojemu szefowi? A Kierwiński nawet nie może jej zwolnić, bo boi się, że zostanie oskarżony o słabość i uleganie dziennikarzom
— napisał Jadczak.
Gałecka próbowała dalej się wyzłośliwiać.
Tak sobie pomyślałam… że dziennikarz śledczy powinien jednak rozróżnić konto bota od konta ministra
— napisała.
Niestety wasz poziom nie pozwala na to. Tzn boty są na wyższym poziomie od Pani
— odpowiedział Jadczak.
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Za chwilę usłyszymy więc o kolejnym „męskim szowiniście”, któremu nie podoba się praca rzecznik MSWiA, bo „nienawidzi kobiet”. Pani Gałecka specjalizuje się zresztą w stosowaniu tak dziwnych chwytów, bo z kolei wszystko, co nie zgadza się z oficjalną rządową propagandą z miejsca jest „fake newsem” i „dezinformacją”. Zaiste smutna to wizja świata, ale dobrze, że przynajmniej zawsze można odtrącić kolejny „sukces” ministra Kierwińskiego.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/762388-galecka-pisze-o-botach-jadczak-ostro-odpowiada
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