Sławomir Mentzen zareagował na wpis należącego do niemiecko-szwajcarskiego koncernu Ringier Axel Springer portalu Onet. Na profilu programu „Onet Rano” na portalu X pojawił się link do wywiadu z pisarzem Ziemowitem Szczerkiem i krótkim cytatem z rozmowy. „Nie wiem, dlaczego Mentzen jest taki antypolski, że odmawia Polakom i polskiej sztuce wsparcia” - stwierdził Szczerek. „Niemiecki Onet będzie mi zarzucał, że jestem antypolski” - odpowiedział Mentzen.
Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów budzi kontrowersje, a ekipa Tuska spotyka się z falą krytyki. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska bardzo nieudolnie próbuje tłumaczyć taką decyzję władz.
Mentzen vs artyści
Projekt krytykował m.in. jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.
Słuchajcie artyści. Wielu z was wypowiada się publicznie, z nieukrywanym poczuciem wyższości, w sprawach, o których nie macie zielonego pojęcia. Do tego z pogardą traktujecie ciężko pracujących i finansujących was ludzi, którzy muszą na was płacić, nawet gdy zarabiają mniej od was. Nie macie do tego żadnych podstaw. Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. Malujcie ładne obrazy, nagrywajcie dobre piosenki, twórzcie dobre filmy i spektakle. Róbcie dobrze to, na czym się znacie. I nie dziwcie się, że ciężko pracujący ludzie, których traktujecie z wyższością, nie chcą dać się wam obrabować, żebyście mogli dalej obrażać ich za ich własne pieniądze
— napisał w mediach społecznościowych.
I choć wielu polityków czy komentatorów zapewne myśli w podobny sposób, to właśnie wpis Mentzena najbardziej zabolał polskich artystów i to oczywiście głównie tych znanych i wspierających Koalicję Obywatelską.
„Bezczelne i zuchwałe”
W pewien sposób dotknięty poczuł się także pisarz Ziemowit Szczerek, który w programie „Onet Rano” stwierdził:
No cóż, ja nie wiem, dlaczego Mentzen jest taki antypolski, że odmawia Polakom i polskiej sztuce wsparcia.
Jest to taka bardzo ryzykowna, powiedziałbym, polityka, bo przecież to chyba istotne, żeby dany kraj miał silną politykę kulturalną, żeby był atrakcyjny kulturowo i miał naprawdę dobrze funkcjonującą na świecie, rozpoznawalną kulturę, i w dodatku taką która przyciągałaby jeszcze do Polski ludzi. Tego typu kultury trzeba promować przecież, natomiast tutaj takie bardzo antypolskie zachowania i tezy wygłasza Sławomir Mentzen
— ocenił.
Na profilu programu na platformie X użyto tego cytatu we wpisie z linkiem do całego wywiadu.
Dlaczego Sławomir Mentzen jest antypolski? „No cóż, ja nie wiem, dlaczego Mentzen jest taki antypolski, że odmawia Polakom i polskiej sztuce wsparcia”
— napisano.
Sławomir Mentzen odpowiedział na wpis:
Niemiecki Onet będzie mi zarzucał, że jestem antypolski. Bezczelne i zuchwałe.
Cóż, jakkolwiek w wielu sprawach z Mentzenem można się nie zgodzić, to ze sztuką dotowaną i promowaną przez państwo oraz wspieranymi artystami doświadczenia mamy raczej nie najlepsze. Dotyczy to głównie filmów, które raczej nie przysługują się pozytywnie promowaniu naszej kultury i wizerunku Polski i Polaków. Nasuwa się więc pytanie, skąd ta pewność, że to właśnie tego rodzaju kultura i sztuka skorzysta na rządowym projekcie.
X/Onet.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/761724-mentzen-wsciekly-na-onet-poszlo-o-slowa-szczerka
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