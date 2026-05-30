Marcin Meller był niedawno gościem popularnego youtubera Żurnalisty. W rozmowie pojawił się ciekawy wątek dotyczący Piotra Kraśki. Meller opowiedział, jak musiał się tłumaczyć z tego, że nie bronił Kraśki za jego jazdę bez prawa jazdy i niepłacenia podatków.
W podcaście Meller wspomniał swoją rozmowę z Krzysztofem Stanowskim, gdy ten jeszcze pracował w Kanale Sportowym. Obecny szef Kanału ZERO na „dzień dobry” zapytał Mellera o aferę związaną z Kraśką. Przypomnijmy, że gwiazda TVN-u straciła prawo jazdy w 2009 roku za punkty karne. W 2015 roku Kraśce definitywnie cofnięto uprawnienia, gdy nie zdał egzaminu kontrolnego. Mimo to dziennikarz przez kolejne sześć lat nielegalnie prowadził samochód. Sprawa wyszła na jaw w 2021 roku, co doprowadziło do procesu sądowego, wysokich grzywien oraz rocznego zakazu prowadzenia pojazdów. Po odbyciu kary i ponownym zdaniu egzaminów, jesienią 2022 roku Kraśko odzyskał dokument i wrócił za kierownicę.
Stanowski zapytał Mellera, czy w TVN-ie wszyscy jeżdżą bez prawa jazdy i nie płacą podatków. Tak Meller wspomina tamtą rozmowę.
Poczułem jak robi mi się gorąco. Same złe rozwiązania do przedstawienia. Mam powiedzieć, że to nie prawda, gdy wszyscy wiedzą, że jest to prawda. (…) Jedyne co mi przyszło do głowy, powiedziałem: słuchaj, nie wypowiadam się za innych, ja mam prawo jazdy i zawsze płaciłem podatki zgodnie z prawem]
— wspomniał Meller.
Jak się okazało, było to zła odpowiedź. Dziennikarz, który wówczas pracował w TVN-ie, został wezwany na dywanik.
Do jakiegoś takiego przydupasa, kompletnego no name’a, nobody, który (…) daje wyraz głębokiemu niezadowoleniu stacji z powodu mojego nagannego wywiadu w Kanale Sportowym, że dlaczego ja nie broniłem imienia stacji? Ja mówię, ale o czym ty mówisz? Co miałem powiedzieć? Ja jestem problemem? Wy trzymacie Kraśkę, w ogóle nie ma tematu, jest gwiazdą stacji, nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje i wszyscy inni łykają tę żabę
— opowiadał Meller.
