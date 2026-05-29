Kogo oni reprezentują?! Kuriozalna obrona Zełenskiego w neo-TVP Info. "Ja bym jednak wybaczył ten błąd"

autor: PAP/EPA/Christine Olsson/X
W najnowszym wydaniu głównego programu informacyjnego TVP Info w likwidacji „19:30” ukazał się materiał, którego wymowa była jednoznaczna - prezydent Karol Nawrocki rzekomo zachowuje się źle, chcąc odebrać order Orła Białego - najwyższe polskie odznaczenie - Wołodymyrowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy, który nadał jednej z jednostek ukraińskich imię „Bohaterów UPA”, a zatem zbrodniczej formacji, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Oburzenie wyraziło MSZ; szef MSZ Radosław Sikorski wskazał, że na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Władimir Putin.

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego - nadany mu w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Oświadczył, że jest oburzony decyzją prezydent Ukrainy i ocenia ją bardzo krytycznie.

Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji

— powiedział.

Obrona Zełenskiego w TVP Info w likwidacji

Tymczasem w głównym programie informacyjnym neo-TVP INFO pojawił się materiał, które wymowa była jednoznaczna - Zełenski nadal powinien mieć najwyższe polskie odznaczenie, mimo gloryfikowania zbrodniczej formacji UPA.

Materiał TVP Info w likwidacji oparto m.in. na wypowiedzi prof. Tomasza Nałęcza, historyka, byłego doradcę prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Ja bym jednak wybaczył ten błąd prezydentowi Zełenskiemu i nie odbierał tego odznaczenia, bo to jest odznaczenie dla setek tysięcy żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli w tej wojnie, dla milionów Ukraińców, którzy każdego dnia, każdej nocy dramatycznie drażą o swoje życie. Nie warto jest tego robić

— stwierdził Nałęcz.

Są inne możliwości przekazania oburzenia narodu polskiego, podpowiada wicepremier

— powiedziała autorka materiału.

Lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął ze telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją

— mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON.

Słowa to za mało, Karol Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu order przyznany m.in. za zasługi w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy w Europie i niezłomność w obronie praw człowieka

— wymieniała autorka materiału, co już jasno pokazywało, że jego wymowa jest negatywna wobec inicjatywy prezydenta.

tkwl/TVP Info w likwidacji/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

