W najnowszym wydaniu głównego programu informacyjnego TVP Info w likwidacji „19:30” ukazał się materiał, którego wymowa była jednoznaczna - prezydent Karol Nawrocki rzekomo zachowuje się źle, chcąc odebrać order Orła Białego - najwyższe polskie odznaczenie - Wołodymyrowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy, który nadał jednej z jednostek ukraińskich imię „Bohaterów UPA”, a zatem zbrodniczej formacji, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu.
W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.
Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Oburzenie wyraziło MSZ; szef MSZ Radosław Sikorski wskazał, że na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Władimir Putin.
Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego - nadany mu w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Oświadczył, że jest oburzony decyzją prezydent Ukrainy i ocenia ją bardzo krytycznie.
Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji
— powiedział.
Obrona Zełenskiego w TVP Info w likwidacji
Tymczasem w głównym programie informacyjnym neo-TVP INFO pojawił się materiał, które wymowa była jednoznaczna - Zełenski nadal powinien mieć najwyższe polskie odznaczenie, mimo gloryfikowania zbrodniczej formacji UPA.
Materiał TVP Info w likwidacji oparto m.in. na wypowiedzi prof. Tomasza Nałęcza, historyka, byłego doradcę prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Ja bym jednak wybaczył ten błąd prezydentowi Zełenskiemu i nie odbierał tego odznaczenia, bo to jest odznaczenie dla setek tysięcy żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli w tej wojnie, dla milionów Ukraińców, którzy każdego dnia, każdej nocy dramatycznie drażą o swoje życie. Nie warto jest tego robić
— stwierdził Nałęcz.
Są inne możliwości przekazania oburzenia narodu polskiego, podpowiada wicepremier
— powiedziała autorka materiału.
Lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął ze telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją
— mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON.
Słowa to za mało, Karol Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu order przyznany m.in. za zasługi w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy w Europie i niezłomność w obronie praw człowieka
— wymieniała autorka materiału, co już jasno pokazywało, że jego wymowa jest negatywna wobec inicjatywy prezydenta.
tkwl/TVP Info w likwidacji/X
