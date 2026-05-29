To jest niepojęte! Pożar lasu, a Wysocka-Schnepf żartowała. Jak zareagował Komendant Główny PSP?

autor: PAP/Przemysław Piątkowski/X
Pracownica TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf wczoraj gościła w swoim programie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciecha Kruczka, którego pytała o akcji gaszenia pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Przy okazji rozmowy o tak ważnej społecznie sprawie pozwoliła sobie na… polityczne żarty. Komendant PSP w ogóle nie podjął absurdalnego wątku, który wrzuciła do rozmowy Wysocka-Schnepf.

To są lasy prywatne, zagrożone są również Lasy Państwowe…

— mówił Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek w programie Wysockiej-Schnepf, relacjonując sytuację związaną z akcją gaszenia pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Pracownica TVP Info w likwidacji uznała, że to odpowiednia sytuacja i czas do politycznego żartu.

Aż się boję pytać o akty własności. Wie pan do czego piję?

— rzuciła nagle Wysocka-Schnepf, nawiązując zapewne do sprzeciwu PiS-u wobec prywatyzacji polskich lasów. Komendant Główny PSP zachował się w tej sprawie rozsądnie i w ogóle nie podjął absurdalnego wątku pracownicy TVP Info w likwidacji.

Skupmy się na sytuacji

— odpowiedział nadbryg. Wojciech Kruczek, po czym dalej relacjonował sytuację związaną z pożarem.

tkwl/X/TVP Info w likwidacji

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

