Pracownica TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf wczoraj gościła w swoim programie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciecha Kruczka, którego pytała o akcji gaszenia pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Przy okazji rozmowy o tak ważnej społecznie sprawie pozwoliła sobie na… polityczne żarty. Komendant PSP w ogóle nie podjął absurdalnego wątku, który wrzuciła do rozmowy Wysocka-Schnepf.
To są lasy prywatne, zagrożone są również Lasy Państwowe…
— mówił Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek w programie Wysockiej-Schnepf, relacjonując sytuację związaną z akcją gaszenia pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Pracownica TVP Info w likwidacji uznała, że to odpowiednia sytuacja i czas do politycznego żartu.
Aż się boję pytać o akty własności. Wie pan do czego piję?
— rzuciła nagle Wysocka-Schnepf, nawiązując zapewne do sprzeciwu PiS-u wobec prywatyzacji polskich lasów. Komendant Główny PSP zachował się w tej sprawie rozsądnie i w ogóle nie podjął absurdalnego wątku pracownicy TVP Info w likwidacji.
Skupmy się na sytuacji
— odpowiedział nadbryg. Wojciech Kruczek, po czym dalej relacjonował sytuację związaną z pożarem.
