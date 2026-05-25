Doktor Olga Malinkiewicz, pierwsza Polka w historii, która otrzymała prestiżowe wyróżnienie na międzynarodowym konkursie European Inventor Award, domaga się od Krzysztofa Stanowskiego zwrotu darczyńcom pieniędzy ze zbiórki na wsparcie polskiej nauki. Polska fizyk kojarzona z perowskitami ocenia, że środki są wydatkowane niezgodnie z wolą darczyńców, ponieważ znaczna część z nich chciała, aby przekazane przez nich datki wsparły właśnie przełomowe odkrycie dr Malinkiewicz, wokół której narosły jednak w ostatnim czasie liczne kontrowersje. „Nasz przekaz dla pani Malinkiewicz jest niezmienny - musi pokazać konkretną fakturę, uzasadnić jej związek z celem zbiórki, nie ma wydawania pieniędzy naszych widzów ‘na gębę’. Tymczasem pani Olga zażądała (!) od nas na dobry początek pół miliona złotych” - napisał na portalu X Krzysztof Stanowski.
Kiedyś nazywana „polskim Edisonem”, później częściej niż o jej przełomowych perowskitach zaczęto mówić w Polsce o konflikcie z Columbus Energy i jego kierownictwem, jak również - tajemniczych wpływach Iwana Czuryłowicza. Historia dr Olgi Malinkiewicz ma swój ciąg dalszy.
Czego Malinkiewicz żąda od Stanowskiego?
Historia dr Olgi Malinkiewicz wstrząsnęła Krzysztofem Stanowskim, twórcą Kanału Zero.
Nie może być tak, że wy macie wszystkie pieniądze świata, a ona minus pięć milionów i dwójkę dzieci na utrzymaniu. Otwieram dzisiaj zrzutkę na polskich naukowców. Jak usłyszę, że polski naukowiec potrzebuje pomocy, to pomożemy
— podkreślił w rolce opublikowanej 28 listopada 2025 r.
Wynalazczyni gościła dzień wcześniej w Kanale Zero. Podczas audycji do studia zadzwonił były wspólnik dr Malinkiewicz, publicznie pytając, kim jest dla niej tajemniczy Iwan Czuryłowicz. Według badaczki, doszło do wrogiego przejęcia spółki.
W ramach zrzutki zakładano „skarbonki” na konkretnych naukowców. Malinkiewicz żąda dziś zwrotu darczyńcom pieniędzy zebranych na wsparcie polskiej nauki.
Moi Drodzy, wszyscy pamiętamy, jak pół roku temu — po moim występie w Kanale Zero — tysiące osób z całej Polski i zagranicy przekazywały pieniądze na zbiórkę Krzysztofa Stanowskiego, które Stanowski publicznie deklarował przeznaczyć na pomoc dla mnie. 18 098 darczyńców. 1 144 951 zł zebranych funduszy. Darczyńcy w ponad 500 wpisach wyraźnie wskazywali wolę, by środki te trafiły do mnie, Olgi Malinkiewicz, na obronę technologii Saule. Od sześciu miesięcy ze zbiórki Stanowskiego na obronę technologii Saule nie wpłynęła ani złotówka, mimo że od miesięcy istnieje Fundacja Olgi Malinkiewicz, której prezesem jest zasłużony profesor nauk technicznych Jan Felba, wieloletni prezes Saule Research Institute. Założenie Fundacji było jedynym warunkiem, jaki Stanowski postawił dla przekazania zebranych przez niego funduszy. Przez dziesięciolecie prezesury profesora Felby sprawozdania finansowe Saule Research Institute nie miały ani jednego zastrzeżenia ze strony polskich organów kontrolnych ani organów Unii Europejskiej. Kiedy byłam członkiem zarządu Saule, wszystkie moje projekty z dofinansowaniem publicznym zostały rozliczone bez zarzutu przez Komisję Europejską oraz NCBR, a żadne ze sprawozdań finansowych Saule Technologies nie zostało odrzucone przez KNF ani inny organ nadzoru finansowego. Już po założeniu Fundacji Stanowski nagle wprowadził wymóg akceptacji i weryfikacji przez niego każdego wydatku Fundacji z jego zbiórki — w tym również wydatków na mój spór z Columbus Energy w sprawie technologii Saule. W sytuacji, w której Columbus Energy zapowiedział Stanowskiemu proces na 55 mln zł z powodu mojego występu w Kanale Zero, wymóg aktywnego zarządzania przez Stanowskiego moim sporem z Columbus Energy stanowi otwarty konflikt interesów po stronie Stanowskiego. Mimo przeciągających się tygodniami negocjacji i wielu próśb Stanowski odmówił przekazania Fundacji choćby złotówki z funduszy zebranych od darczyńców. Jedyna propozycja Krzysztofa Stanowskiego, akceptacja pojedynczych faktur ad hoc opartych na zmiennej dobrej woli organizatora zbiórki, uniemożliwia sprawne funkcjonowanie Fundacji. Krzysztof Stanowski odmówił także ujawnienia stanu konta swojej zbiórki oraz potwierdzenia, że zebrane od 18 tys. darczyńców ponad milion złotych publicznych pieniędzy nadal znajduje się na koncie zbiórki w portalu http://zrzutka.pl.W związku z powyższym wzywam Krzysztofa Stanowskiego do natychmiastowego zamknięcia założonej przez niego zbiórki https://zrzutka.pl/nauka oraz zwrócenia wszystkich funduszy darczyńcom — i pozostawienia im decyzji, w jaki sposób ich środki mają zostać wykorzystane na obronę technologii Saule. Serdecznie dziękuję Krzysztofowi Stanowskiemu za czas antenowy w Kanale Zero oraz za poświęcenie jego prywatnego czasu problematyce kradzieży polskich wynalazków. Olga Malinkiewicz
— napisała na portalu X.
Do wpisu fizyk dołączyła wiele linków.
„Tak to się odbywać nie będzie”
Według Krzysztofa Stanowskiego, cała historia wygląda nieco inaczej.
Tak, to prawda. Założyliśmy zrzutkę na 1000 złotych, uzbieraliśmy ponad milion. Zebrane przez widzów Kanału Zero pieniądze nie będą wydawane bez kontroli. Nasz przekaz dla pani Malinkiewicz jest niezmienny - musi pokazać konkretną fakturę, uzasadnić jej związek z celem zbiórki, nie ma wydawania pieniędzy naszych widzów „na gębę”
— napisał na platformie X.
Tymczasem pani Olga zażądała (!) od nas na dobry początek pół miliona złotych. No tak to się odbywać nie będzie. Zamiast pisać tutaj, proponuję Oldze by wróciła do kontaktu z wyznaczonymi przez nas prawnikami. My złej woli nie mamy, ale relacja zrobiła się co najmniej dziwna
— podkreślił Stanowski.
X/Joanna Jaszczuk
