Czy Żurnalista - jedna z największych gwiazd polskiego podcastingu - grał nie fair? UOKiK sprawdza, czy Dawid Swakowski publikował opłacone rozmowy bez odpowiedniego oznaczenia. „Oczekujemy bardzo obszernych informacji, aby dowiedzieć się, które z konkretnych nagrań mogły być opłacone i czy zostały prawidłowo oznakowane” - powiedział prezes urzędu Tomasz Chróstny w programie „Onet Rano. Finansowo”.
Czy UOKiK planuje zwiększenie kontroli influencerów, twórców internetowych?
— zapytała prowadząca program.
Dużo nam się udało zrobić od 2021 roku. We wrześniu 2022 roku wydaliśmy wytyczne, które opracowaliśmy wspólnie z reklamodawcami, z agencjami mediowymi, ale także przy wpływie samych uczestników social mediów po to, aby te mechanizmy były transparentne
— wskazał Tomasz Chróstny.
„Nie jesteśmy przeciwko influencerom”
Jak podkreślił, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest przeciwko influencerom.
Zależy nam na tym, żeby każdy, kto ma do czynienia z treścią, która została opłacona, dobrze był o tym poinformowany i to jest źródło naszej aktywności, to jest źródło wytycznych. Dlatego wciąż promujemy te wytyczne, ale są też postępowania względem tych, którzy naruszają tego typu mechanizmy transparentności, bo także w social mediach każdy, kto obserwuje daną treść, musi jasno wiedzieć, czy ktoś za nią zapłacił i jest ona subiektywna, czy jest
— wyjaśnił prezes UOKiK.
A co w przypadku nieoznaczonych rozmów? W Polsce bardzo popularne są podcasty. Mamy jakąś rozmowę z jakąś gwiazdą, która nie została oznaczona jako opłacona
— dopytywała Natalia Szewczak.
Również w ten obszar bardzo mocno weszliśmy. Stąd żądanie wyjaśnień choćby od Żurnalisty, ale nie tylko od niego. Czekamy wciąż na te wyjaśnienia. Oczekujemy bardzo obszernych informacji, aby dowiedzieć się, które z konkretnych nagrań mogły być opłacone i czy zostały prawidłowo oznakowane
— zaznaczył Tomasz Chróstny.
Chcemy, aby tam, gdzie jest przekaz w charakterze komercyjnym, żeby każdy, kto go obserwuje, jasno został o tym informowany na początku w oznaczeniach, tak żeby nie było wątpliwości co do tego, że ktoś za to zapłacił
— dodał prezes.
YouTube/Onet Rano
