To już koniec Żurka?! Wymowna sytuacja w studiu. "Raczej jego dni na stanowisku są policzone"

autor: PAP/Wojtek Jargiło
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek niedawno w mediach chwalił się tym, iż wie, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Waszyngtonie. Tu jednak zaczynają się schody - Żurek nie potrafił wyjaśnić, czy w mieście Waszyngton, czy też w stanie o tej nazwie, a to dwa zupełnie inne miejsca na mapie USA. Żurek tak się zamotał, że stał się obiektem żartów dziennikarzy na antenie Polsat News. Dobitnie odniósł się do tej sytuacji na X mec. Bartosz Lewandowski.

Czy Waldemar Żurek poleci do USA, by tam zadziałać w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry? Minister sprawiedliwości w niedawnych wypowiedziach medialnych nie wykluczał takiego scenariusza, jest jednak pewien kłopot. Żurek przyznał, że nie wie, czy Ziobro jest w stanie, czy też w mieście Waszyngton, a to miejsca w zupełnie innych częściach USA. Ostatecznie wypalił jednak, że w stanie Waszyngton.

Ja miałem informację, że w stanie. Sprawdzamy te informacje. Mówię o tym najbardziej znanym Waszyngtonie, nie chcę jednak nic więcej ujawniać. Badamy to

— powiedział w ostatniej rozmowie z red. Marcinem Fijołkiem Żurek.

Najbardziej znany to jest miasto, stolica

— uświadomił Żurka wówczas prowadzący.

Dziennikarze żartowali z Żurka

Teraz dziennikarze Polsat News - Dorota GawrylukJan Wróbel - w programie „Kalejdoskop Wydarzeń” żartowali z nieudolności Żurka.

A wiesz, taka wyprawa teraz z panem Cezarym Tomczykiem na przykład dałaby możliwość zorientowania się, przynajmniej jeśli chodzi o mapę. Więc tu jest spory żal. Wydawało mi się, że właśnie to jest naturalne, że kiedy minister Żurek wypowiada się w sprawie amerykańskiej topografii, mapy, to akurat jest asumpt do tego, żeby go wysłać do Stanów Zjednoczonych, ale nie został wysłany. Pytanie, czy zostanie odesłany w ogóle jeśli chodzi o rząd, bo byłoby szkoda. Na pewno straciłby nasz program na atrakcyjności

— żartowała z ministra Żurka Gawryluk.

Bez Waldemara Żurka nasz program nie byłby już tym samym. Stan Waszyngton - warto dodać - to jest taki stan bardzo prowincjonalny w północnej Ameryce, tam właśnie mógłby się chować Zbigniew Ziobro

— odparł Wróbel, nawiązując do informacji podanych przez Żurka.

Raczej jego dni na stanowisku są policzone”

Wypowiedzi dziennikarzy na platformie X podsumował mec. Bartosz Lewandowski.

Jeśli polityk staje się pośmiewiskiem także dla dziennikarzy, to raczej jego dni na stanowisku są policzone, w pozycja słaba

— podkreślił prawnik.

tkwl/X/Polsat News

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

