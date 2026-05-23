Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek niedawno w mediach chwalił się tym, iż wie, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Waszyngtonie. Tu jednak zaczynają się schody - Żurek nie potrafił wyjaśnić, czy w mieście Waszyngton, czy też w stanie o tej nazwie, a to dwa zupełnie inne miejsca na mapie USA. Żurek tak się zamotał, że stał się obiektem żartów dziennikarzy na antenie Polsat News. Dobitnie odniósł się do tej sytuacji na X mec. Bartosz Lewandowski.
Czy Waldemar Żurek poleci do USA, by tam zadziałać w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry? Minister sprawiedliwości w niedawnych wypowiedziach medialnych nie wykluczał takiego scenariusza, jest jednak pewien kłopot. Żurek przyznał, że nie wie, czy Ziobro jest w stanie, czy też w mieście Waszyngton, a to miejsca w zupełnie innych częściach USA. Ostatecznie wypalił jednak, że w stanie Waszyngton.
Ja miałem informację, że w stanie. Sprawdzamy te informacje. Mówię o tym najbardziej znanym Waszyngtonie, nie chcę jednak nic więcej ujawniać. Badamy to
— powiedział w ostatniej rozmowie z red. Marcinem Fijołkiem Żurek.
Najbardziej znany to jest miasto, stolica
— uświadomił Żurka wówczas prowadzący.
Dziennikarze żartowali z Żurka
Teraz dziennikarze Polsat News - Dorota Gawryluk i Jan Wróbel - w programie „Kalejdoskop Wydarzeń” żartowali z nieudolności Żurka.
A wiesz, taka wyprawa teraz z panem Cezarym Tomczykiem na przykład dałaby możliwość zorientowania się, przynajmniej jeśli chodzi o mapę. Więc tu jest spory żal. Wydawało mi się, że właśnie to jest naturalne, że kiedy minister Żurek wypowiada się w sprawie amerykańskiej topografii, mapy, to akurat jest asumpt do tego, żeby go wysłać do Stanów Zjednoczonych, ale nie został wysłany. Pytanie, czy zostanie odesłany w ogóle jeśli chodzi o rząd, bo byłoby szkoda. Na pewno straciłby nasz program na atrakcyjności
— żartowała z ministra Żurka Gawryluk.
Bez Waldemara Żurka nasz program nie byłby już tym samym. Stan Waszyngton - warto dodać - to jest taki stan bardzo prowincjonalny w północnej Ameryce, tam właśnie mógłby się chować Zbigniew Ziobro
— odparł Wróbel, nawiązując do informacji podanych przez Żurka.
„Raczej jego dni na stanowisku są policzone”
Wypowiedzi dziennikarzy na platformie X podsumował mec. Bartosz Lewandowski.
Jeśli polityk staje się pośmiewiskiem także dla dziennikarzy, to raczej jego dni na stanowisku są policzone, w pozycja słaba
— podkreślił prawnik.
