Totalna awantura u Gozdyry! Nagle zaczęła krzyczeć na polityka Konfederacji. "Pan głosi herezje po prostu"

  • Media
  • opublikowano:
autor: Wikimedia Commons/Michał Bożek/CC BY-SA 4.0/X
autor: Wikimedia Commons/Michał Bożek/CC BY-SA 4.0/X

We wczorajszym programie „Debata Gozdyry” (Polsat News) dyskutowano o pomyśle Konfederacji, by do polskiego prawa wprowadzić zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Nagle wyprowadzona z równowagi prowadząca zaczęła krzyczeć na polityka Konfederacji.

Dlaczego Konfederacja chciałaby wprowadzić do polskiego prawa zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne?

Chcemy urealnić rzeczywistość prawną, żeby prawnie wykluczyć możliwość adoptowania dzieci przez pary jednopłciowe 

— zaznaczył w programie „Debata Gozdyry” Ziemowit Przebitkowski, polityk Konfederacji. Argumentował, iż „dziecko potrzebuje mamy i taty”.

Wzorca męskiego i wzorca kobiecego. W pełnych rodzinach dzieci wychowują się najlepiej

— stwierdził.

Furia prowadzącej

Prowadząca zapytała, czy homoseksualiści rodzą się z związkach heteroseksualnych. Polityk odparł, że nie sądzi, by oni się rodzili, co wyraźnie nie spodobało się prowadzącej. Nagle wpadła w furię.

Mamy rok 2026, a pan mówi, że ktoś nie rodzi się gejem lub lesbijką, tylko że się nim staje. To w zasadzie powinnam powiedzieć, że 5 minut przed czasem kończy się dyskusja, bo pan głosi herezje po prostu, Możemy dyskutować, ale na jakimś poziomie, możemy mieć poglądy, ale na jakimś poziomie

— wypaliła Gozdyra, nie potrafiąc ukryć swoich emocji.

Proszę mi pokazać jakiekolwiek badania, które wskaże gen homoseksualizmu

— spokojnie odparł Przebitkowski.

Ja nie wiedziałam, że zapraszam do studia człowieka, który uważa, że ktoś nie rodzi się gejem lub lesbijką, tylko że się nim staje

— broniła się Gozdyra.

Ale to absolutnie oczywiste

— bronił swojego zdania polityk Konfederacji.

Czytaj także

tkwl/X/Polsat News

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych