Władze znajdującej się w ciągłej likwidacji TVP twierdziły, że poprzedni zarząd „fikcyjnie zatrudnił” znaną m.in. z filmu „Smoleńsk” aktorkę Beatę Fido. Śledztwo wykazało, że to bzdura. Artystka została oczyszczona a postępowanie umorzono. Decyzję prokuratury potwierdził właśnie sąd.
W listopadzie 2024 roku władze TVP w likwidacji złożyły zawiadomienie o przestępstwie, jakie rzekomo miał popełnić poprzedni zarząd stacji. Do prokuratury doniesiono, że Beata Fido pracowała tylko „na papierze”. Wyliczono nawet kwotę straty, jaką miała ponieść z tego tytułu telewizja – miało to być około 1,5 mln złotych.
Czym zajmowała się w TVP Beata Fido?
Znana m.in. z filmu „Smoleńsk” czy seriali „Komisarz Alex”, „Leśniczówka”, „Archiwista” i „Wojenne Dziewczyny” aktorka w TVP pracowała m.in. w Biurze Spraw Korporacyjnych, Ośrodku Mediów Interaktywnych i TVP World. Nowe władze nielegalnie przejętej stacji uznały, że Beata Fido była zatrudniona fikcyjnie. Dowodem miał być m.in. wydruk z systemu wejść i wyjść do gmachu telewizji, który z rzadka odnotowywał obecność aktorki w firmie.
Jednoznaczne ustalenia prokuratury
Prokuratorskie śledztwo obaliło narrację władz TVP w likwidacji. Jak informuje gazeta.pl śledczy ustalili, że Beata Fido przyjeżdżała do pracy samochodem z innym pracownikiem stacji, Janem Marią Tomaszewskim, z którym jest związana. To on odbijał swoją kartę, gdy wjeżdżał na parking.
Jedna z byłych pracowniczek potwierdziła m.in., że widywała Beatę Fido, jak przychodziła po pocztę kancelaryjną. Inny z byłych pracowników, który zajmował w TVP wysokie stanowisko, oceniał, że Beata Fido była bardzo sumienna, a oskarżenia mają związek z jej rolą w filmie „Smoleńsk”
— czytamy na gazeta.pl
(..) skoro Beata Fido stawiała się do pracy, faktycznie wykonywała swoje obowiązki i otrzymywała wynagrodzenie za pracę, które nie było kwestionowane, albowiem miało podstawę prawną i faktyczną, to tym samym brak jest realizacji znamion przestępstwa nadużycia zaufania z uwagi na brak jakiejkolwiek szkody majątkowej w mieniu TVP S.A.” - oceniła prokuratura.
TVP w likwidacji próbowała walczyć, złożono zażalenie na decyzję o umorzeniu. Sąd Okręgowy utrzymał jednak postanowienie. Sprawa została ostatecznie zakończona.
Czytaj także
łw/gazeta.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/760854-kompromitacja-tvp-znana-aktorka-oczyszczona
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.