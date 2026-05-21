„Presja ma sens. 27 maja minister Marcin Kierwiński ma przedstawić w Sejmie pełną informację nt. skandalu ujawnionego w moim reportażu wPolsce24 ‘Zbrodnia i zaniechanie’” - poinformował w mediach społecznościowych Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
W pierwszej połowie maja na antenie telewizji wPolsce24 wyemitowany został szokujący reportaż Samuela Pereiry „Zbrodnia i zaniechanie”, w którym ujawniono nowe informacje na temat morderstwa dokonanego przez funkcjonariusza SOP w Ustce.
Kierwiński będzie się tłumaczył w Sejmie
Szokujące ustalenia z reportażu zelektryzowały opinię publiczną. Ostatecznie minister Marcin Kierwiński będzie tłumaczył się z informacji ujawnionych w dokumencie.
Szef MSWiA przyjdzie osobiście, czy wyśle zastępcę? Będę patrzył i dla Was to relacjonował
— zapowiedział.
„Zbrodnia i zaniechanie”
Wcześniej na portalu wPolityce.pl informowaliśmy, że Samuel Pereira skierował pytania do MSWiA, SOP i Prokuratury Krajowej dotyczące sprawy morderstwa i jego okoliczności.
Przypominamy, że telewizja wPolsce24 ujawniła, że zabójca własnej córki, Piotr K., od dawna miał zdradzać objawy szaleństwa, ale nikt nie zareagował i funkcjonariusz nadal chronił najważniejsze osoby w państwie.
W dokumencie „Zbrodnia i zaniechanie” przedstawione zostały nieznane dotychczas opinii publicznej dokumenty i fakty związane ze sprawą.
