Prezenter TVP Info w likwidacji Bartosz Cebeńko w programie na żywo nie mógł najwyraźniej znieść wywodów swojej redakcyjnej koleżanki Karoliny Opolskiej. Dziennikarka rozpływała się nad rzekomą skromnością Petera Magyara, który przyleciał do Polki klasą ekonomiczną. - Świętszy od papieża, błagam cię, premier dużego kraju latający klasą ekonomiczną to jest żart i ściema - nie wytrzymał prowadzący program.
„Świętszy od papieża”
Karolina Opolska, znana z rozłożystych tatuaży i entuzjastycznego podejścia do koalicji rządowej, nie mogła nachwalić się premiera Węgier.
Było dużo takich symbolicznych gestów, bo po pierwsze Peter Magyar przyleciał samolotem rejsowym, klasą ekonomiczną i to było też takie symboliczne odcięcie się…
— mówiła gwiazda TVP Info.
W tym momencie jej kolega, który prowadził program nie wytrzymał i z uśmiechem przyznał:
To już jest trochę, powiem ci szczerze, świętsze od papieża
„To jest żart i ściema!”
Opolska nie dawała jednak za wygraną.
Ale polityka to też jest gra symboli. To nadużywanie atrybutów władzy przez Orbana było jednym z zarzutów …
Prowadzący uśmiechał się bezradnie, próbując coś wyjaśnić koleżance.
Błagam cię, premier dużego kraju latający klasą ekonomiczną to jest żart i ściema. Tak samo samochód, już widzę, jak zrobią kuloodporną Skodę. Jest taka wersja, ale ona kosztuje tyle samo, co samochody klasy S
— próbował wyjaśnić.
Karolina Opolska, choć upierała się przy swoim, musiała też częściowo przyznać rację prowadzącemu program.
Mówimy o symbolach. Orban był oskarżany o to, że używa tych wszystkich atrybutów do celów prywatnych, co oczywiście było prawdą, ale akurat te oskarżenia nie dotyczyły latania samolotem rządowym w oficjalne delegacje
— przyznała.
Dziennikarka podkreślała jednocześnie, że nowy premier Węgier chce pokazać, że „jest blisko ludzi”, dlatego część podróży odbył pociągiem.
Bartosz Cebeńko nie ukrywał, że ciężko mu się tego słucha.
Proszę cię, blisko ludzi? Ech… Nie wierzę w takie bajki
— stwierdził
„Ochrona nie pozwoli mu jeździć puszką blaszaną”
Po krótkiej przerwie, poświęconej relacji z bieżących wydarzeń rozgrywających się podczas wizyty Magyara w Warszawie, prowadzący jeszcze raz wrócił do wątku węgierskiego premiera „blisko ludzi”, który, jak podkreślała dziennikarka, chce być „przeciwieństwem Orbana”.
Wyraziliśmy się tak dosadnie, Karolina swoje, ja swoje. Ale naprawdę, jak jesteś prezydentem i premierem, to dla własnego bezpieczeństwa nie lata się klasą ekonomiczną
— tłumaczył dziennikarz.
Wszystko rozumiem, ale widzę w tym wszystkim hipokryzję. Bo jeśli Orban kupił za swojej kadencji auta klasy S, to mówienie, że się będzie jeżdziło tą Skodą z kampanii, to jest ściema. Ochrona nie pozwoli mu jeździć puszką blaszaną, limuzyna musi mieć kuloodporne szyby
— dodał prowadzący, gestykulując przy tym dramatycznie.
W końcu Karolina Opolska musiała przyznać, że Magyar będzie „zapewne będzie jeździł bezpieczniejszym samochodem i latał rządowymi samolotami.”
SC/X/TVP Info
