Gwiazda „Klanu” miażdży TVN! „Igrzyska upokarzania człowieka”

Dorota Naruszewicz, znana milionom Polaków jako Beata z „Klanu” rozprawiła się z reality show TVN „Królowa Przetrwania”. Według aktorki program oparty jest na publicznym upokarzaniu kobiet. „Im większy rozpad emocjonalny, im większe upokorzenie, tym lepszy viral” – oceniła Naruszewicz.
Dorota Naruszewicz zyskała ogromną rozpoznawalność i popularność jako Beata Chojnicka z serialu TVP „Klan”, w którym grała przez 14 lat, od 1997 do 2011 roku. Dziś aktorka nadal pojawia się na małym ekranie, m.in. w „Komisarzu Alexie” publicznej stacji w likwidacji.
„Królowa Przetrwania” z celebrytami i influencerami
W swoich mediach społecznościowych Naruszewicz bardzo ostro skrytykowała jeden z programów konkurencji, stacji TVN. Chodzi o reality show „Królowa Przetrwania”. Serial oparty jest na holenderskim formacie „Echte Meisjes in de Jungle”. Założenie jest proste: grupa celebrytek i influencerek trafia do dżungli (w pierwszej i drugiej serii w Tajlandii, w trzeciej na Sri Lance), gdzie bez telefonów, wygód i kontaktu ze światem musi budować schronienie, zdobywać jedzenie, wykonywać ekstremalne zadania fizyczne i psychiczne oraz rywalizować o przetrwanie.
„Igrzyska upokarzania człowieka”
Zdaniem Doroty Naruszewicz „Królowa Przetrwania” to nie żadna niewinna rozrywka, tylko emocjonalna rzeźnia, przygotowana przez specjalistów od manipulacji.
To są ludzkie igrzyska upokarzania człowieka
— napisała aktorka w poście na FB.
To nie jest reality show. To jest laboratorium emocjonalnego przeciążania ludzi dla oglądalności. Im większy rozpad emocjonalny, im większe upokorzenie, tym lepszy viral. Na centymetr czuć tam psychologicznie opracowane mechanizmy jak jeszcze bardziej skonfliktować, jeszcze bardziej podkręcić emocje, napuścić jedne na drugich, jeszcze mocniej doprowadzić do granicy frustracji upokorzenia i utraty kontroli tylko po to, żeby powstał mocny viral
— stwierdziła gwiazda „Klanu”.
Naruszona godność kobiet
Według Doroty Naruszewicz program TVN narusza godność kobiet.
Ciekawe, nie? Że w trzeciej dekadzie XXI wieku nadal oferuje się rozrywkę oparta na publicznym upokarzaniu kobiet, zawstydzaniu ich, podkręcaniu konfliktów i obserwowaniu, która pierwsza psychicznie pęknie?”
— napisała Naruszewicz.
Szokuje mnie ,zawstydza i żenuje fakt że jest przyzwolenie na taki format, że jest zapotrzebowanie aby z kobiecego upokorzenia robić produkt medialny i nabijać kasę
— spuentowała aktorka.
