Katarzyna Zdanowicz podzieliła się szczegółami dotyczącymi swojej decyzji o zmianie stacji — z TVN24 przeniosła się do Polsatu. Dziennikarka przyznała też, że musiała się zmierzyć z ogromną falą krytyki.
Katarzyna Zdanowicz w mediach pracuje od ponad 15 lat. Zaczynała w Polsacie jako producentka „Wydarzeń”. W 2012 roku przeszła do TVN24, gdzie przez 9 lat prowadziła serwisy informacyjne, m.in. „Polska i świat” oraz „Dzień na żywo”. Chcąc - jak powiedziała Wirtualnym Mediom - odczarować obraz „blondynki z telewizji” - w tym samym czasie zaczęła też pisać teksty o tematyce społecznej m.in. do tygodnika „Polityka”.
Mężczyzna w newsach jest domyślnie kompetentny, dopóki nie udowodni, że nie jest. Kobieta odwrotnie. Najpierw musi pokazać, że ma wiedzę, doświadczenie, dziennikarski instynkt, a dopiero potem dostaje kredyt zaufania
— zaznaczyła.
Wielki powrót do Polsatu
W 2022 roku zdecydowała się wrócić do Polsatu, ponieważ uznała, że w TVN24 „osiągnęła sufit” i została prowadzącą serwisu informacyjnego „Wydarzenia”.
To był moment, kiedy poczułam, że w TVN24 zamknęłam pewien rozdział. Zrobiłam tam wszystko, co mogłam i zaczęłam się powtarzać, a to dla mnie sygnał, że trzeba ruszyć dalej. Propozycja z Polsatu trafiła idealnie w ten moment. […] W Polsacie zaczynałam jako producentka „Wydarzeń”. Wiedziałam, jak ta redakcja oddycha. Nie odchodziłam z TVN24 dlatego, że ktoś mi narzucał kierunek. Po prostu wiedziałam, że osiągnęłam tam swój sufit. Polsat dał mi poczucie, że nie jestem wpisywana w żadną polityczną drużynę, co widać w rankingach obiektywności. A że to się komuś z zewnątrz wydaje wygodne politycznie? Trudno, ja to czytam inaczej. Robię swoją robotę, a nie tłumaczę się z klubowych barw
— wyjaśniła dziennikarka.
Zakładałam, że transfer będzie odebrany jako przejście „na drugą stronę barykady”. Ale z dziennikarskiej perspektywy wiedziałam, że to nieprawda
— dodała Zdanowicz.
Dziennikarka przyznała, że odejście ze prorządowej stacji wywołało wściekłość niektórych widzów TVN.
Spadła na mnie wtedy fala hejtu. Zarzucano mi, że „zmieniam barwy”, że idę do stacji, która rzekomo wyznaje zupełnie inne wartości i wspiera inne ugrupowania polityczne niż mój poprzedni pracodawca
— powiedziała dziennikarka.
Wirtualne Media/tt
