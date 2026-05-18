Duża zmiana w mediach Stanowskiego. "Nie, nie dostałem lepszej oferty od kogoś innego"

Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski / autor: Fratria
Patryk Słowik, redaktor naczelny portalu zero.pl, poinformował na platformie X o złożeniu wypowiedzenia z zajmowanego stanowiska. W serwisie były dziennikarz Wirtualnej Polski pracował od stycznia 2026 r.

We wpisie Słowik podkreślił, że nie zamierza „rozwodzić się” o przyczynach swojej decyzji. Zaznaczył również, że nie dostał żadnej lepszej oferty.

Cześć, informacyjnie: złożyłem wypowiedzenie ze stanowiska redaktora naczelnego Zero.pl. Zazwyczaj w takich sytuacjach są pytania dwojakiego rodzaju, więc od razu odpowiadam. 1. Nie planuję rozwodzić się o powodach, bo uważam za nieeleganckie prowadzenie publicznych dyskusji o wewnętrznych sprawach. Ale żadnych teorii spiskowych nie warto w tym szukać i uważam Kanał Zero za bardzo fajną firmę. 2. Nie, nie dostałem lepszej oferty od kogoś innego, więc nie umiem odpowiedzieć co dalej

— podkreślił.

I nie dziękuję jeszcze świetnej ekipie, która zaufała Krzysztofowi, mnie - tylko dlatego, że będzie jeszcze okazja za trzy miesiące wszystkim podziękować

— dodał.

Decyzję Słowika skomentował Krzysztof Stanowski, który jednocześnie poinformował o tym, kto będzie obecnie redaktorem naczelnym.

Dziękuję Patryk. Jednocześnie na stanowisku redaktor naczelnej witam Annę Wittenberg. Nie zmieniamy żadnych założeń, celów czy środków. Portal będzie szedł w tym samym kierunku, niezmiennie będzie rozwijany i niezmiennie doinwestowany. Interesują nas przede wszystkim ambitne treści

— podkreślił.

