TYLKO U NAS. Prowokacja! Policja na terenie TV wPolsce24. Absurdalne zgłoszenie

Interwencja policji / autor: Samuel Pereira
Na terenie siedziby Telewizji wPolsce24 nagle pojawili się funkcjonariusze policji. Ktoś z pobliża redakcji miał zgłosić… obecność materiałów niebezpiecznych na terenie siedziby Telewizji Polskiej w likwidacji przy ul. Woronicza!

Przed chwilą doszło do dziwnej sytuacji przed budynkiem redakcji Telewizji wPolsce24. Do budynku naszej telewizji przyjechał oddział policji, informując, że w garażu mogą znajdować się niebezpieczne materiały. Po szybkiej weryfikacji i pełnej współpracy ze strony naszego zespołu, okazała się to nieprawda

— relacjonowała na antenie Telewizji wPolsce24 red. Anna Pawelec.

Ze wstępnie ustalonych informacji wynika, że osoba zgłaszająca próbowała powiązać naszą redakcję, materiały wybuchowe i TVP w likwidacji na Woronicza. To już kolejna prowokacja wobec konserwatywnych mediów w ostatnich dniach

— dodała.

Od razu wyjąłem legitymację prasową…”

Całą sytuację na antenie Telewizji wPolsce24 zrelacjonował świadek całej sytuacji, red. Stanisław Pyrzanowski.

Akurat wychodziłem z budynku z posesji Telewizji wPolsce24, zobaczyłem na ulicy (…) policyjny radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi. Dwoje policjantów biegało po ulicy, ewidentnie czegoś szukali. Ewidentnie przypominało to sytuację, która miała miejsce z Telewizją Republika. Od razu wyjąłem legitymację prasową, podszedłem doi funkcjonariuszy, przedstawiałem się, powiedziałem, że jestem dziennikarzem, a tutaj jest nasza redakcja i spodziewam się, że to może być podobna sytuacja jak w Republice. Wtedy policjanci powiedzieli mi, że mają zgłoszenie o bombie tudzież ładunkach wybuchowych

— powiedział Pyrzanowski.

Rozmowa z policjantką

Z funkcjonariuszami policji, którzy - warto podkreślić - przeprowadzili interwencję w bardzo dobry sposób, rozmawiał dziennikarz Telewizji wPolsce24 Wojciech Biedroń.

Osoba zgłaszająca ma się znajdować tutaj u Państwa na Finlandzkiej

— przekazała policjantka.

Ale ona miałaby posiadać informację na temat niebezpiecznych materiałów znajdujących się na Woronicza?

— dopytywał red. Biedroń.

Moja interwencja dotyczy ul. Finlandzkiej

— odparła funkcjonariuszka.

Pani stwierdziła, że ta osoba ma mieć wiedzę o materiałach wybuchowych

— zaznaczył dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Nie, osoba zgłaszająca, która przebywała tutaj na ul. Finlandzkiej, w okolicy Państwa redakcji

— podkreśliła policjantka.

Czy ta osoba miała cokolwiek wspólnego z naszą redakcją?

— dopytywał nasz dziennikarz.

Absolutnie nie, tylko tyle, że wskazano tutaj ulicę

— przyznała policjantka.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

