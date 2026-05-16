Policja opublikowała wydruk dot. zgłoszenia ws. interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. Jak czytamy w policyjnym dokumencie, w sprawie miało chodzić o próbę samobójczą, którą miało podjąć dziecko.
Jak przekonuje Komenda Stołeczna Policji, w sprawie miało chodzić o „realne zagrożenie życia”.
Informacja dotycząca podstaw interwencji przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie. Przedstawiamy w zakresie możliwym do upublicznienia wydruk zgłoszenia odnotowanego w policyjnym systemie obsługi interwencji – dotyczący zdarzenia z dnia 15 maja (piątek) przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie. Użyte w opisie określenie „rzecznik praw dziecka” odnosi się do instytucji, a nie bezpośrednio osoby RPD. Jeszcze raz podkreślamy, że to informacja o realnym zagrożeniu życia i potrzeba jego ochrony determinowała zdecydowany sposób prowadzenia interwencji przez wysłany na miejsce patrol
– czytamy.
We wpisie na portalu X podano też wydruk odnotowanego zgłoszenia:
„rzecznik praw dziecka, nawiązał, rozmowę z dzieckiem na czacie - imię dziecka [zamazane] wiek nie znany, na czacie podano ulice jest na ulicy „wiktorskiej [zamazane]”, ale być może ze chodzi o ulice Wiktorska warszawa, i jest w trakcie popełnia samobójstwa, informacja przez czat dla dzieci, bez numeru abanamantu
– czytamy.
zgł pracownik telefonu zaufania „Co u Ciebie” - zgłoszenie od chłopaka że chce popełnic samobójstwo - przebywa Warszawa Mokotów Wiktorska [zamazane] - chce popełnic samobójstwo odkręcając butle z gazem - kontaktował sie przez czat - [zamazane]
– widzimy w notatce.
Wcześniejsze tłumaczenia
Wcześniej w sieci pojawiło się tłumaczenie ze strony Komendy Rejonowej Policji Warszawa II
Policja została powiadomiona, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. Informacja taka zgodnie z przyjętymi zasadami otrzymała najwyższy priorytet, a na miejsce niezwłocznie skierowany został patrol Policji
– czytamy.
