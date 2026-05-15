Policja w domu Sakiewicza. Naczelny TV Republika dla wPolsce24: "Nie mieli żadnego nakazu, nie mieli żadnego dokumentu, wtargnęli"

Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Telewizją wPolsce24 poinformował, że w jego domu w Warszawie pojawiła się policja, która założyła kajdanki jego asystentce i dokonała przeszukania. / autor: wPolsce24

Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Telewizją wPolsce24 poinformował, że w jego domu w Warszawie pojawiła się policja, która założyła kajdanki jego asystentce i dokonała przeszukania. Dziennikarz relacjonował, że funkcjonariusze nie chcieli się wylegitymować i nie okazali mu żadnego nakazu.

Sakiewicz w rozmowie z reporterem wPolsce24 poinformował, że policja nie miała żadnego nakazu, aby móc prawomocnie przeszukać jego mieszkanie.

Twierdzenie, że to policja, jest tezą, ponieważ byli ubrani w mundury policyjne, ale odmówili wylegitymowania się. Moja asystentka, kiedy poprosiła ich o wylegitymowanie, została skuta pod pozorem przeszkadzania w czynnościach. Poprosiła po prostu, żeby pokazali legitymacje policyjne

— mówił Tomasz Sakiewicz dla Telewizji wPolsce24.

Nie mieli żadnego nakazu, nie mieli żadnego dokumentu, wtargnęli i przeszukali mi mieszkanie. Asystentkę sprowadzili na dół w kajdankach, potem ją porzucili i uciekli

— powiedział.

Zdążyliśmy tylko sfotografować sam moment skucia i też numery rejestracyjne wozy. Uciekli na pełnym gazie, zachowali się jak klasyczni przestępcy. Niestety wiele wskazuje na to, że jest to policja, ponieważ to jest czternasty tego typu incydent w ciągu 48 godzin

— dodał.

O co chodzi?

Więcej informacji w tej sprawie przedstawił prof. Sławomir Cenckiewicz.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - tak wynika z dokumentu ujawnionego przez TV Republika - uznała zgłoszenia o bombach i samobójstwach w mieszkaniach dziennikarzy i siedzibie Republiki za „kaskadowe” „informacje o bardzo niskiej wiarygodności”, które nie wymagają „ewakuacji”. Odnotowano już 14 takich przypadków!

— wskazał.

W związku z tym, dlaczego dochodzi do tak ponadnadmiarowych interwencji? To rodzaj możliwych prowokacji, gdzie sprawcy tych fałszywych zgłoszeń już trzeci dzień prowadzą bezkarnie swoje działania (jeśli to prawda) a policja interweniuje, ale w stosunku do ofiar tych prowokacji - a od dziś - stosuje przymus fizyczny w mieszkaniu prywatnym prezesa TV Republiki, skuła asystentkę prezesa Sakiewicza i dokonała rewizji

— napisał.

Wszyscy parlamentarzyści, urzędnicy i Kancelaria Prezydenta RP powinni domagać się wyjaśnień od premiera i szefa MSW!

— zaznaczył.

PiS oburzony

Oburzenia w sieci nie kryli politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Kryptodyktatura w natarciu. Policja bez podania przyczyny wchodzi do mieszkania prezesa TV Republika i skuwa bezbronną kobietę. Panie Kierwiński i Panie Żurek, nie wybronicie się z tego

— napisał Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

Panowie Kierwiński, Siemoniak, Szłapka, co Wy odwalacie? Napad na mieszkanie szefa antyrządowej telewizji w biały dzień? W co się bawicie? W kiszczakowych pogrobowców?a Dlaczego Komenda Stołeczna Policji milczy?

— pytał poseł Sebastian Kaleta.

Adrian Siwek/wPolsce24

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

