Kuriozalne słowa w TVN. Rząd Orbana "zniszczył" Węgrom zapasy. "Przepraszam, nie erotyczne, tylko..."

Zwolennicy Tiszy zebrani przed węgierskim parlamentem w związku z zaprzysiężeniem Petera Magyara / autor: PAP/EPA/Zsolt Czegledi/X:@chrzanikx
Wśród wszystkich „grzechów” rządów Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Magyar wymienił we wczorajszym przemówieniu z okazji zaprzysiężenia „zniszczenie wszystkich zapasów”. I choć lider Tiszy miał na myśli „zapasy ekonomiczne”, to widzowie TVN24 mogli - za sprawą absurdalnej wpadki tłumacza - usłyszeć o nieco innych.

Zarówno wynik kwietniowych wyborów parlamentarnych na Węgrzech, jak i wczorajsze zaprzysiężenie Petera Magyara na premiera to dwa wydarzenia, które wywołały ogromną euforię koalicji rządzącej w Polsce oraz jej zwolenników. Nowy szef węgierskiego rządu dołączył już do grona „europejskich” i „fajnych” przywódców, ulubieńców zwolenników Donalda Tuska, mimo iż już po zwycięstwie wyborczym przyznał, że jednak nie uda się całkowicie zrezygnować z rosyjskich surowców, jak również - że z przyjęciem Ukrainy do UE nie będzie tak łatwo.

Co „zniszczył” rząd Orbana - wg tłumacza TVN24?

Emocje udzielają się również lewicowo-liberalnym mediom, a nawet tłumaczom, którzy przekazywali ich widzom, co powiedział w przemówieniu z okazji zaprzysiężenia nowy premier Węgier.

Było tak w przypadku tłumacza TVN24. W jednym z fragmentów wystąpienia Magyara, w którym nowy szef rządu w Budapeszcie krytykował ekipę Orbana.

Zniszczyli naszą gospodarkę, ekonomicznie… Całe nasze zapasy

— usłyszeli widzowie TVN24.

Całe zapasy ekonomiczne… erotyczne. Przepraszam, nie „erotyczne”, tylko „ekonomiczne”

— powiedział chwilę później nieco zagubiony tłumacz.

Choć tłumaczenie symultaniczne do łatwych zadań zdecydowanie nie należy, to tutaj najwyraźniej udzieliły się również emocje.

TVN24/X/Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

