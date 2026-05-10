Wśród wszystkich „grzechów” rządów Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Magyar wymienił we wczorajszym przemówieniu z okazji zaprzysiężenia „zniszczenie wszystkich zapasów”. I choć lider Tiszy miał na myśli „zapasy ekonomiczne”, to widzowie TVN24 mogli - za sprawą absurdalnej wpadki tłumacza - usłyszeć o nieco innych.
Zarówno wynik kwietniowych wyborów parlamentarnych na Węgrzech, jak i wczorajsze zaprzysiężenie Petera Magyara na premiera to dwa wydarzenia, które wywołały ogromną euforię koalicji rządzącej w Polsce oraz jej zwolenników. Nowy szef węgierskiego rządu dołączył już do grona „europejskich” i „fajnych” przywódców, ulubieńców zwolenników Donalda Tuska, mimo iż już po zwycięstwie wyborczym przyznał, że jednak nie uda się całkowicie zrezygnować z rosyjskich surowców, jak również - że z przyjęciem Ukrainy do UE nie będzie tak łatwo.
Co „zniszczył” rząd Orbana - wg tłumacza TVN24?
Emocje udzielają się również lewicowo-liberalnym mediom, a nawet tłumaczom, którzy przekazywali ich widzom, co powiedział w przemówieniu z okazji zaprzysiężenia nowy premier Węgier.
Było tak w przypadku tłumacza TVN24. W jednym z fragmentów wystąpienia Magyara, w którym nowy szef rządu w Budapeszcie krytykował ekipę Orbana.
Zniszczyli naszą gospodarkę, ekonomicznie… Całe nasze zapasy
— usłyszeli widzowie TVN24.
Całe zapasy ekonomiczne… erotyczne. Przepraszam, nie „erotyczne”, tylko „ekonomiczne”
— powiedział chwilę później nieco zagubiony tłumacz.
Choć tłumaczenie symultaniczne do łatwych zadań zdecydowanie nie należy, to tutaj najwyraźniej udzieliły się również emocje.
TVN24/X/Joanna Jaszczuk
