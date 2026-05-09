Hipokryzja wśród ludzi mediów III RP? Wspomina o niej Dorota Gawryluk z Polsat News, omawiając temat zarzutów wobec europosła PiS Daniela Obajtka. „Dzisiaj są w ogóle w forpoczcie tych, którzy nienawidzą” - mówiła dziennikarka o „kolegach”.
„Nasi koledzy”
W sieci pojawiło się nagranie z fragmentem programu „Kalejdoskop Wydarzeń” z Polsat News, prowadzonym przez Dorotę Gawryluk i Jana Wróbla. Wspomniano w nim o Danielu Obajtku… i „kolegach” z branży medialnej.
Bo możemy lubić Obajtka, nie lubić, a nie jesteśmy… nie korzystaliśmy z pieniędzy obajtkowych, a niektórzy nasi koledzy jeździli do Monte Carlo na różnego rodzaju rajdy itd.
— mówiła bowiem Gawryluk.
A dzisiaj są w ogóle w forpoczcie tych, którzy nienawidzą. A tak, tak było. Tak było. Natomiast oni wiedzą, gdzie są frukty
— dodała. Wyjaśnijmy dokładnie, w rajdach Monte Carlo startowali kierowcy z Orlen TEAM.
Zarzuty wobec Obajtka
Temat Daniela Obajtka pojawił się w szerszym kontekście. Prowadzący nawiązali do niego - co również interesujące - omawiając wizytę premiera Donalda Tuska w Rzymie, gdzie spotkał się m.in. z papieżem Leonem XIV. Przytoczono wówczas wpis prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w którym to napisał:
„Pierwszy katolik” wczoraj był w Watykanie i – jak sam powiedział – na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie… Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II… Hipokryzja do entej potęgi! Polityka „opiłowywania katolików” trwa…
Gdybyśmy porzucili tę „hipokryzję”, to „opiłowywanie”, bo to wiadomo, to jest element politycznej walki. Zostawmy to. Po czynach ich poznacie. Mnie chodziło o takie czyny. Jeśli ktoś się zmienia, jeśli ktoś pokazuje, że jednak miało znaczenie spotkanie z papieżem, czy to jest Donald Tusk, czy to jest Jarosław Kaczyński, bo myślę, że każdy z nas potrzebuje zmiany, każdy człowiek, to co powinno się wydarzyć? Czy ten wniosek prokuratury, nie powinien zostać wycofany wobec Obajtka?
— mówiła Dorota Gawryluk przed zacytowanym wcześniej fragmentem z programu.
Czytaj także
olnk/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/759921-gawryluk-wytyka-kolegom-hipokryzje-wiedza-gdzie-sa-frukty
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.