Jak poinformowała rzecznik prasowa KRRiT Anna Ostrowska, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło kilkanaście skarg od widzów na program TVN „Królowa przetrwania”. Widzowie zwracali w nich szczególną uwagę na odcinek wyemitowany w środę, 6 maja. „W związku z otrzymanymi zgłoszeniami dr Agnieszka Glapiak, Przewodnicząca KRRiT uruchomiła działania wyjaśniające w tej sprawie” - dodała.
Anna Ostrowska zaznaczyła, że „w audycji uczestniczki były konfrontowane z negatywnymi wypowiedziami na swój temat, co doprowadziło do eskalacji napięcia między nimi”.
W opinii widzów prezentowane w audycji zachowania przekroczyły granicę dopuszczalnej rozrywki, miały charakter publicznego upokarzania i psychicznego nękania. Skarżący podkreślili, że sposób prowadzenia programu oraz zachowanie prowadzącej mogły przyczynić się do wzmacniania negatywnych emocji i konfliktów pomiędzy uczestniczkami, m.in. poprzez brak reakcji na pojawiające się w programie wulgaryzmy, a także agresywne, pełne nienawiści odzywki. Takie działania miały służyć zwiększeniu oglądalności audycji
— przekazała rzecznik prasowa KRRiT.
Dodała, że - jak podkreślono w jednej ze skarg - „Atakowane uczestniczki były mocno wzburzone, płakały, widać było mocne emocje, które nie zostały przez produkcję programu wyciszone, a wręcz przeciwnie - uczestniczki zebrano w jednym miejscu, gdzie były skazane na upust tych emocji, co dodatkowo podkręcało antagonizmy”.
Część skarżących wyrażała obawy dotyczące możliwego wpływu prezentowanych treści na odbiorców, w szczególności małoletnich. W opinii widzów program, zamiast promować zdrową rywalizację, utrwalał postawy oparte na wzajemnej niechęci i poniżaniu innych
— podkreśliła Anna Ostrowska.
KRRiT/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/759826-burza-ws-krolowej-przetrwania-skargi-widzow-i-reakcja-krrit
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.