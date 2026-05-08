KRRiT bierze pod lupę TVN po emisji kontrowersyjnego odcinka „Królowej przetrwania”! Widzowie składają skargi na program

Siedziba TVN / autor: Fratria
Jak poinformowała rzecznik prasowa KRRiT Anna Ostrowska, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło kilkanaście skarg od widzów na program TVN „Królowa przetrwania”. Widzowie zwracali w nich szczególną uwagę na odcinek wyemitowany w środę, 6 maja. „W związku z otrzymanymi zgłoszeniami dr Agnieszka Glapiak, Przewodnicząca KRRiT uruchomiła działania wyjaśniające w tej sprawie” - dodała.

Anna Ostrowska zaznaczyła, że „w audycji uczestniczki były konfrontowane z negatywnymi wypowiedziami na swój temat, co doprowadziło do eskalacji napięcia między nimi”.

W opinii widzów prezentowane w audycji zachowania przekroczyły granicę dopuszczalnej rozrywki, miały charakter publicznego upokarzania i psychicznego nękania. Skarżący podkreślili, że sposób prowadzenia programu oraz zachowanie prowadzącej mogły przyczynić się do wzmacniania negatywnych emocji i konfliktów pomiędzy uczestniczkami, m.in. poprzez brak reakcji na pojawiające się w programie wulgaryzmy, a także agresywne, pełne nienawiści odzywki. Takie działania miały służyć zwiększeniu oglądalności audycji

— przekazała rzecznik prasowa KRRiT.

Dodała, że - jak podkreślono w jednej ze skarg - „Atakowane uczestniczki były mocno wzburzone, płakały, widać było mocne emocje, które nie zostały przez produkcję programu wyciszone, a wręcz przeciwnie - uczestniczki zebrano w jednym miejscu, gdzie były skazane na upust tych emocji, co dodatkowo podkręcało antagonizmy”.

Część skarżących wyrażała obawy dotyczące możliwego wpływu prezentowanych treści na odbiorców, w szczególności małoletnich. W opinii widzów program, zamiast promować zdrową rywalizację, utrwalał postawy oparte na wzajemnej niechęci i poniżaniu innych

— podkreśliła Anna Ostrowska.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

