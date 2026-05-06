Założyciel stacji CNN i magnat medialny Ted Turner zmarł w wieku 87 lat - podała CNN. Biznesmen był twórcą pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej.
Jak przekazała w oświadczeniu firma biznesmena Turner Enterprises, potentat medialny zmarł w niedzielę „w spokoju, otoczony rodziną”. Turner był założycielem CNN, pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej. Od 2018 r. chorował na otępienie z ciałami Lewy’ego, postępującą chorobę mózgu. Na początku 2025 r. był hospitalizowany z powodu zapalenia płuc.
Związany z Atlantą przedsiębiorca był jednym z najbardziej wpływowych ludzi mediów i pionierem telewizji, który zbudował imperium medialne. Był również właścicielem drużyny baseballowej Atlanta Braves.
Turner rozpoczął karierę w mediach w wieku 24 lat, przejmując rodzinną firmę reklamową po samobójczej śmierci ojca. Przekształcił potem podupadającą lokalną telewizję w Atlancie w pierwszą superstację telewizji kablowej, zaś w 1980 r. uruchomił CNN, pierwszy kanał informacyjny nadający przez całą dobę - dodając potem kolejne wersje CNN, jak i stacje takie jak Turner Network Television (TNT), Turner Classic Movies (TCM) czy Cartoon Network. Biznesmen znany był z bezpośredniego stylu bycia i kontrowersyjnych wypowiedzi.
Jak zaznaczyła CNN, krytycy początkowo drwili z projektu, lecz znaczenie całodobowej telewizji informacyjnej zostało w pełni udowodnione podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1990 r., kiedy CNN jako jedyna stacja transmitowała na żywo przebieg konfliktu. W 1991 r. tygodnik „Time” uznał Turnera za Człowieka Roku.
W 1996 r. Turner sprzedał swoje sieci koncernowi Time Warner za blisko 7,5 mld dolarów. Połączenie Time Warnera z AOL w 2000 r. okazało się jedną z największych porażek w historii fuzji korporacyjnych – nowa spółka poniosła rekordową stratę 99 mld dolarów, a Turner stracił dużą część swojej fortuny.
Turner był także filantropem i obrońcą środowiska. W 1997 r. przekazał miliard dolarów na rzecz ONZ, zakładając United Nations Foundation. Był jednym z największych prywatnych właścicieli ziemskich w Ameryce Północnej, dysponując dwoma milionami akrów ziemi. Odegrał też kluczową rolę w ochronie bizonów przed wyginięciem – jego prywatne stado liczyło około 51 tys. sztuk
Przedsiębiorczy duch Teda, jego ambicja twórcza i gotowość do podejmowania ryzyka zmieniły branżę medialną na zawsze
— powiedział w oświadczeniu David Zaslav, szef koncernu Warner Bros. Discovery (WBD), obecnego właściciela CNN.
Wpis Trumpa o Turnerze
Biznesmena chwalił też prezydent USA Donald Trump, który nazwał go we wpisie na Truth Social „jednym z największych (ludzi) w historii”. Podkreślił jednak, że Turner był „osobiście zdruzgotany” tym, że nowi właściciele „zniszczyli” założoną przez niego stację lewicową ideologią.
Może nowi nabywcy, wspaniali ludzie, będą w stanie przywrócić mu dawną wiarygodność i chwałę
– dodał Trump, odnosząc się do przejęcia WBD przez Paramount Skydance, firmę związaną z bliskim mu miliarderem Larrym Ellisonem.
Tak czy inaczej, jeden z Wielkich w Historii Mediów i mój przyjaciel. Zawsze, gdy go potrzebowałem, był przy mnie, zawsze gotowy walczyć o słuszną sprawę!
— zakończył prezydent.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/759670-nie-zyje-zalozyciel-cnn-trump-jeden-z-najwiekszych-w-historii
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.